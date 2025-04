Serie D. Montevarchi con il Trestina. Terranuova Traiana a Poggibonsi

Arezzo, 11 aprile 2025 – E’ un match che potrebbe valere la salvezza. Domenica prossima allo stadio Gastone Brilli Peri sarà di scena lo Sporting Trestina in una gara decisiva. In caso di successo, per il Montevarchi si aprirebbero le porte della salvezza che, anche se non ufficiale, si avvicinerebbe in maniera sensibile anche senza passare dalla lotteria dei playout. E quindi una partita da dentro o fuori, anche perché si tratta di uno scontro diretto. Gli umbri, allenati dall’ex Simone Calori, sono reduci da un successo interno e venderanno cara la pelle, consapevoli che anche per loro un passo falso non è contemplato. Ma l’Aquila potrà contare sul fattore campo e sappiamo tutti quanto sia importante avere il sostegno del pubblico montevarchino in queste occasioni, un sostegno che può fare la differenza. Allo stadio di via Gramsci è quindi previsto un notevole afflusso di tifosi per una gara che vale una stagione . In settimana Rigucci ha lavorato molto non solo sull’aspetto tecnico e tattico, ma anche su quello mentale. Fondamentale sarà infatti l’approccio alla partita.

Da Montevarchi a Terranuova. Dopo il bel pareggio interno contro la capolista Livorno, cui i però è seguita l'amarezza per i risultati delle avversarie, che hanno portato il Terranuova Traiana al penultimo posto in classifica - se il campionato finisse adesso i biancorossi sarebbero retrocessi in eccellenza - la squadra di Marco Becattini domenica pomeriggio sarà di scena allo Stefano Lotti di Poggibonsi. Inutile dire che a quattro giornate dal termine si tratta di una vera e propria finale e per giunta non sarà una passeggiata, perché i leoni valdelsani, con la sconfitta rimediata a domenica scorsa a San Giovanni Valdarno, non hanno ancora la matematica certezza della permanenza in categoria e dovranno conquistare punti per arrivare alla soglia minima di sicurezza. Ma per i biancorossi non ci sono alternative. Bisogna vincere anche perché occorre riprendere le squadre che li precedono in classifica. La nota positiva è rappresentata dall'ottimo momento che sta vivendo il Terranuova, come dimostrato anche domenica scorsa nel match contro una corazzata che farebbe bene anche in lega pro. Al Lotti fischio d'inizio alle ore 15. Non mancheranno i tifosi biancorossi al seguito in un finale di stagione che si preannuncia davvero molto intenso.