Serie D: oggi i rivieraschi giocano l’anticipo dell’8ª giornata. Lentigione di scena a Forlì. Cassani: "Gara durissima»

Partita non facile, quella che il Lentigione si accinge a disputare, oggi alle 15, sul campo del Forlì. Si gioca in anticipo sull’ottava giornata ed è l’unica gara in programma nel girone, mentre le altre si disputeranno domani, con l’esclusione di Imolese-Tuttocuoio, rinviata a data da destinarsi. "E’ vero - dice mister Stefano Cassani - non giocando con l’Imolese abbiamo avuto un paio di giorni di riposo in più, ma per preparare la gara i giorni sono rimasti pochi. In ogni caso sappiamo di andare a giocare sul campo di una squadra che non fa mistero di ambire alla promozione. E’ una piazza storica e il Forlì di quest’anno è ben attrezzato, forte in ogni reparto; noi dovremo esprimerci con la massima intensità, solo così potremo fermarli". E in effetti il Forlì di mister Alessandro Miramari sembra una macchina da guerra: una sola sconfitta patita (dalla capolista Tau Altopascio), secondo posto in classifica, 13 gol segnati, solo 3 subiti come il Lentigione. In attacco ha due ottimi giocatori in Davide Macrì (4 gol a oggi) e nell’esporto Mario Merlonghi, ma anche il portiere Luca Martelli dà grande affidamento. "Non credo ad una partita aperta – dice il tecnico del Forlì – il Lentigione è squadra compatta, pragmatica e organizzata e prima di tutto giocherà per non prenderle". Un guanto di sfida, verso Cassani, le cui squadre sono effettivamente sempre molto chiuse, sfruttando quest’anno anche un ottimo portiere. Ai romagnoli mancheranno Lupatelli e Barbatosta, al Lentigione ancora una volta Nanni che pare faticare oltre le previsioni a ritrovare una condizione fisica accettabile. Dopo la gara odierna, arbitrata da Francesco Passarotti di Mantova, il Lentigione tornerà in campo sabato, di nuovo in anticipo, in casa con il Riccione. c.l.