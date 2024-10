Serie d. Oggi in campo per recuperare la 7ª giornata. Il Lentigione alle prese con l’ostica Imolese

Si recupera oggi alle 14,30 la 7ª giornata rinviata per maltempo il 20 ottobre: il Lentigione ospita l’Imolese al Levantini, con l’intenzione di confermarsi in quella zona play-off in cui è appena entrata dopo la vittoria sul Riccione. In classifica, infatti, i ragazzi di Stefano Cassani sono quinti con 14 punti, ma la Pistoiese a 15 ha già giocato questo turno contro il Prato. Di contro l’Imolese è nona a 11 punti, ma il 6 novembre dovrà recuperare la partita con il Tuttocuoio. La formazione bolognese ha il suo bomber in Simone Raffini che ha segnato ben 6 dei 10 gol realizzati dalla sua squadra. Anche il Lentigione a quota 10 reti, ma è più "cooperativa", viste le doppiette di Alessandrini e Sabba e altri sei gol siglati da uomini diversi. L’Imolese è squadra molto giovane, terza in Italia nel progetto federale "Giovani D valore". Nelle sue file un ex di lusso, il difensore Lorenzo Dall’Osso che è pure il capitano della squadra allenata da Gianni D’Amore. Nel Lenz mancherà ancora Nanni, unico assente: considerate le condizioni del campo, è possibile che Cassani effettui qualche rotazione, visto che si gioca pure domenica, in casa della capolista Tau Altopascio. Intanto, per evitare gare troppo ravvicinate, il turno di Coppa Italia tra Cittadella Modena e Lentigione, programmato per il 6 novembre, è stato spostato al 13.

Claudio Lavaggi