Serie D: oltre 400 tifosi alla presentazione degli azzurri. Sangio, bagno di folla. L’omaggio a Merli

SAN GIOVANNI

Un successo, nel vero senso della parola. Oltre 400 persone hanno presenziato martedì sera in Piazza Masaccio alla prima davanti ai tifosi della Sangiovannese di Marco Bonura oltre che della formazione Juniores azzurra e della Futsal Sangiovannese, realtà cittadina di calcio a cinque presieduta dalla famiglia Serafini e che milita nel torneo nazionale di serie B. Per alcuni minuti si è temuto il peggio, una leggera pioggia è infatti caduta nel pieno centro storico ma Giove Pluvio, stavolta, è stato fedele alleato. Giusto qualche minuto la situazione è tornata alla normalità, ai microfoni di Sara Ghironi e Alessandro Forni sono passati in rapida successione tutti i tesserati delle tre formazioni, hanno parlato i maggiori referenti della Sangiovannese tra cui anche i due figli del compianto Marco Merli e poco dopo le 21 il momento più toccante della serata, un video riprodotto sulle mura della Basilica raffigurante proprio lo storico dirigente azzurro deceduto, per cause naturali, in Marocco dove si trovava in vacanza, lo scorso 28 aprile.

Tante le sue foto in veste dirigenziale e di semplice padre di famiglia, un lungo applauso ha accompagnato il filmato tra la commozione generale e solo dopo il clima è tornato di autentica festa, con i cori degli ultras della Gradinata Marco Sestini presenti in buon numero e lo spettacolo pirotecnico che ha poi concluso definitivamente la presentazione, che ha visto nei vari tavoli allestiti per la cena non soltanto calciatori o tesserati ma anche vecchie glorie, l’amministrazione comunale con in testa il sindaco Valentina Vadi e una rappresentanza degli sponsor che grazie al proprio contributo danno una mano importantissima alla vita giornaliera del sodalizio azzurro. Attorno alle 22.30 i saluti, tutti hanno ripreso il cammino verso casa con l’obiettivo di poter vedere una Sangiovannese finalmente competitiva e che possa, se non altro, guadagnare la salvezza con meno patemi d’animo rispetto alle scorse annate. Da domenica, peraltro, comincia il campionato con la dura trasferta di Figline.

Massimo Bagiardi