Serie D: Ospitaletto in vetta, Folgore Caratese insegue a tre punti

Nel girone B della Serie D tiene botta l’Ospitaletto in testa alla graduatoria dopo aver espugnato di misura la Dossenina nella partita contro il Fanfulla. Per gli orange bresciani match winner a 4’ minuti dalla conclusione del tempo regolamentare è stato Mozzanica, con conseguente tripudio anche in panchina dove per l’occasione c’era Antonio Giosa al posto dello squalificato Andrea Quaresmini. A tre lunghezze continua l’inseguimento imperterrita la Folgore Caratese, che ha avuto gioco facile con il Crema, superato tra le mura amiche con il punteggio di 4 a 1. Per i biancoazzurri a segno con una doppietta uno dei maggiori talenti della categoria, il fantasista Ferrandino, in rete al 10’ del primo tempo e al 20’ della ripresa. Le altre marcature sono state di Cocola al 36’ della prima frazione e di Maspero al 5’ di recupero dopo il 90’. Non demordono la Casatese Meratese vincitrice in casa del Chievoverona (0-1), la Pro Palazzolo che ha superato 3-0 l’Arconatese fanalino di coda del girone e il Calcio Desenzano, che ha regolato di misura il Ciliverghe Mazzano.

Anche la Varesina rimane in corsa per i playoff a 60 punti dopo l’1-1 con la Castellanzese. Il ‘derby’ tra Pro Sesto e Club Milano ha visto la prima prevalere per 2-1, mentre il Sangiuliano City ha avuto la meglio sulla Nuova Sondrio (2-1). Due capitomboli interni per 3-1 sia per il Breno sia per il Sant’Angelo, rispettivamente con Magenta e Vigasio.

I risultati: Breno-Magenta 1-3; Chievoverona-Casatese 0-1; Desenzano-Ciliverghe 1-0; Fanfulla-Ospitaletto 0-1; Folgore Caratese-Crema 4-1; Palazzolo-Arconatese 3-0; Pro Sesto-Club Milano 2-1; San Giuliano City-Nuova Sondrio 2-1; Sant’Angelo-Vigasio 1-3; Varesina-Castellanzese 1-1.

La classifica: Ospitaletto 67 punti; Folgore Caratese 64; Palazzolo, Casatese 62; Desenzano, Varesina 60; Chievo 50; Pro Sesto 46; Sant’Angelo, Breno 44; Club Milano, Crema 42; Vigasio, Sondrio 41; San Giuliano City 39; Castellanzese 36; Magenta 31; Fanfulla 30; Ciliverghe 29; Arconatese 25.