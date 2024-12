Serie D: parla IL giocatore del follonica gavorrano. Kondaj: "Qui sto davvero bene, mi hanno accolto tutti a braccia aperte»

Mezz’ala, esterno di centrocampo, mediano, difensore: insomma, i ruoli li può fare quasi tutti. Esmeraldo Kondaj è un vero e proprio jolly su cui mister Marco Masi può contare. Le sue caratteristiche da giocatore duttile gli permettono di stare in quasi ogni parte del campo, rendendosi utile anche nei momenti del bisogno anche in un ruolo in cui, in carriera, non aveva quasi mai giocato, come il centrale di centrocampo. "Ogni ruolo richiede il suo impegno – spiega il centrocampista biancorossoblù –. Io mi ritengo una mezz’ala, ma negli ultimi anni ho fatto l’esterno che è un ruolo che mi si addice. Il mister mi ha fatto giocare anche terzo di difesa, centrocampista, esterno, io sono sempre a disposizione della squadra. Quello di mediano è un ruolo che non avevo mai fatto, a due mi sto trovando bene. Il capitano è un veterano e aiuta molto i giovani, dà una grossa mano, ha sempre una voce in campo non solo con me, ma anche con gli altri. È uno che quando parla lo fa sempre per stimolarci. Io fin dall’inizio mi sto trovando molto bene in questa società. Mi hanno accolto tutti a braccia aperte da quando sono qui". E con l’Orvietana sono tornati i tre punti. "È stata una partita sofferta – prosegue Kondaj – ma noi non abbiamo sbagliato l’atteggiamento e se continuiamo a giocare così possiamo dire la nostra, il campionato è ancora lungo. Chiudere il girone di andata con due vittorie sarebbe ottimo anche per la classifica, oltre che per il nostro morale. Ancora è tutto da vedere, manca più di metà campionato, noi cercheremo ogni domenica di fare risultato".