Serie D: per il Sansepolcro una sfida cruciale al Buitoni. Catacchini alla svolta

SANSEPOLCRO

Siamo arrivati alla vigilia di Sansepolcro-Ghiviborgo, gara più che decisiva per le speranze dei bianconeri di potersi giocare i play-out senza temere il peggio. Con il Real Forte Querceta (che oggi sarebbe retrocesso) appena due lunghezze sotto, i risultati diventano un obbligo per la compagine di Fabio Catacchini, che domani esordirà al Buitoni nelle vesti di tecnico. Gli avversari della Lucchesia, espressione di due località (Ghivizzano e Borgo a Mozzano) sono per ora rimasti sempre indigesti: quello di domani sarà il quarto confronto di sempre fra le due formazioni. L’unico precedente risale alla stagione 2015/16, quando il Sansepolcro retrocesse sul campo, poi venne ripescato: 1-1 al Buitoni e vittoria per 2-1 del Ghiviborgo in casa propria, dove si è ripetuto lo scorso 3 dicembre, vincendo per 4-2 dopo che Ferri Marini aveva siglato il doppio vantaggio biturgense. Fu l’ultima sconfitta della gestione Bonura, prima della serie positiva di 9 giornate che avrebbe prodotto 3 vittorie e 6 pareggi, con risalita fino alla zona salvezza.

Le ultime 7 gare hanno fatto precipitare la situazione in un vortice pericoloso dal quale la squadra deve subito uscire: la tranquillità in classifica del Ghiviborgo non significa assolutamente nulla; anzi, spesso sono proprio le squadre che giocano con la mente sgombera a creare più grattacapi delle altre, per cui il Sansepolcro dovrà fare molta attenzione. L’assenza di squalificati è un buon punto di partenza, la determinazione deve essere la giusta "benzina" e… al bando ogni remora psicologica, anche se comprendiamo che il compito non sia semplice quando il risultato pieno diventa più che mai l’unica strada da perseguire. Alle porte c’è poi la trasferta nell’Amiata per affrontare una Pianese che si è ripresa la testa del girone E e che l’ha mantenuta nonostante il capitombolo interno per opera del Grosseto.

Claudio Roselli