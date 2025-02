Serie D. Pistoiese, testa al Sasso Marconi. Attese risposte dai centrocampisti

Cancellare la domenica di San Mauro Pascoli e cominciare il mese di marzo nel migliore dei modi per puntare ad un rush finale in crescendo. Sono questi i due obiettivi con cui la Pistoiese è tornata a lavorare sul campo, al Turchi e non più a Chiazzano, in preparazione della gara contro il Sasso Marconi valida per la ventiseiesima giornata di Serie D. Un appuntamento che precederà un’altra sfida casalinga, quella con l’Imolese, mentre il 16 marzo è previsto un turno di riposo in concomitanza col Torneo di Viareggio. I due match da giocare al Melani potrebbero quindi consentire alla Pistoiese di riprendere fin da subito il cammino vincente e di incamerare punti importanti in chiave playoff, ai quali è importante accedere col miglior piazzamento possibile per usufruire del fattore campo. Con la vittoria del campionato ormai sfumata, gli arancioni dovranno quanto meno tentare di colmare il gap dal Tau Altopascio, al momento terzo con sei gettoni di vantaggio, ma dovranno anche guardarsi dagli attacchi del Lentigione quinto, distante quattro punti e capace di fermare l’Olandesina al Melani poche settimane fa. Per ritrovare lo smalto dei giorni migliori, Alberto Villa avrà bisogno del massimo sforzo da parte dei propri centrocampisti. Nella sfida contro la Sammaurese, il reparto maggiormente in difficoltà è stato proprio quello mediano. Deludenti sono state le prestazioni di tutti e tre i titolari, Greselin, Maldonado e Boccia, mentre i subentrati Basanisi e Grilli non hanno avuto né tempo né palloni buoni per lasciare il segno. Proprio per questo motivo l’allenatore arancione potrebbe rimescolare le carte nella prossima partita, rilanciando il numero dieci dal primo minuto al posto di uno tra Boccia e Greselin. Anche Maldonado avrebbe probabilmente bisogno di un turno di riposo, ma Villa considera imprescindibile il suo contributo nella posizione di regista davanti alla difesa. I ballottaggi sono comunque aperti anche negli altri reparti: in difesa scalpita Cuomo, così come sulle fasce laterali Diodato e Kharmoud vogliono riprendersi una maglia da titolare.

Michele Flori