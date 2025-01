Serie D. Pistoiese, tifo in fibrillazione verso Ravenna. Già duecento biglietti venduti. Tre pullman

Mancano ancora tre giorni all’attesissima sfida tra Ravenna e Pistoiese, in programma domenica alle 14:30 allo stadio Bruno Benelli, ma in città c’è già fibrillazione per una partita che magari non sarà decisiva ma che sicuramente rappresenterà un crocevia della stagione arancione. La macchina del tifo organizzato ha già cominciato i preparativi per seguire da vicino Villa e i suoi ragazzi, che dovranno fare i conti con un Benelli che si prospetta bollente e a maggior ragione avranno bisogno di quanto più sostegno possibile.

Per i tifosi orange sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso nel settore ospiti, ovvero in Curva Sud, che ha una capienza di 627 posti, entro le ore 19 di sabato. I residenti nella regione Toscana potranno acquistare i tagliando esclusivamente in tale settore e il giorno della gara non sarà possibile acquistare i ticket per il settore ospiti. I biglietti sono acquistabili presso i punti vendita fisici Vivaticket e sul sito ufficiale del Ravenna a prezzi differenziati in base alle fasce di età.

Al momento risultano venduti circa 200 biglietti, ma ci sono ancora quasi tre giorni prima della chiusura della prevendita e il numero sicuramente lieviterà a stretto giro di posta. Vista l’importanza della partita, anche alcuni gruppi organizzati hanno deciso di mobilitarsi per raggiungere Ravenna. Il pullman del Centro Coordinamento Clubs Arancioni partirà alle 9 di domenica dal piazzale dello stadio Melani e il prezzo sarà di di 10 euro per i soci e di 15 euro per i non soci. Anche Cuori Arancioni ha organizzato un pullman per la trasferta, al costo di 20 euro per i tesserati e di 25 per chi non lo è, col ritrovo che è previsto per le 10 di domenica in Piazza Oplà. Presente anche il gruppo organizzato Millenovecentoventuno, il cui mezzo partirà da Piazza Oplà alle ore 10 di domenica mattina, col costo previsto che è di 25 euro.

Si prospetta quindi un’affluenza importante in terra romagnola da parte dei sostenitori arancioni, che dopo aver gioito per le cinque vittorie consecutive messe a referto dalla Pistoiese sognano di piazzare un altro colpo da novanta.

Michele Flori