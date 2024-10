Serie D, posticipate 8 partite su 9. L’allerta meteo ferma il Forlì

Una giornata annullata, tranne che per un’unica partita – Prato-Pistoiese –, a causa dell’allerta meteo che riguarda l’Emilia-Romagna e la Toscana in questo fine settimana. La Lega nazionale dilettanti (Lnd) nel tardo pomeriggio di ieri ha deciso di stoppare la sesta giornata del girone D, in programma domani, spostandola d’ufficio a mercoledì 30 ottobre alle ore 15.

Quindi l’attesa trasferta del galletto in Emilia nella tana della Cittadella Vis Modena allo stadio ‘Allegretti’ di San Damaso non si giocherà oggi (era previsto l’anticipo), ma a fine mese. Questo spostamento comporterà, giocoforza, un calendario molto serrato per tutte le squadre del raggruppamento a partire dalla prossima settimana, in cui era già previsto il turno infrasettimanale mercoledì 23, coi biancorossi che ospiteranno al Morgagni il Lentigione.

Domenica 27 ottobre, poi, il menù della squadra biancorossa propone la trasferta nel Bolognese sul campo del Progresso alla quale seguirà quindi quella il 30 sul campo della Cittadella Vis Modena. Questo tour de force del girone D, poi, si concluderà domenica 3 novembre coi galletti che ospiteranno il Prato.

Considerati i tre turni di squalifica dello spauracchio dei portieri avversari in forza alla Cittadella Vis Modena, Marco Guidone, il Forlì non sarà penalizzato in quanto l’esperto attaccante degli emiliani terminerà la sua vacanza forzata proprio in occasione del match con i biancorossi.

Queste le altre partite che slittano da oggi a mercoledì 30: Progresso-San Marino, Ravenna-Piacenza, Sammaurese-Tau Altopascio, Corticella-Zenith Prato, Fiorenzuola-United Riccione, Lentigione-Imolese e Tuttocuoio-Sasso Marconi.

In vista del match di oggi mister Alessandro Miramari, prima del rinvio, aveva dichiarato che si sarebbe aspettato di affrontare un avversario molto motivato per rivalersi delle due ultime sconfitte consecutive: prima 3-4 in casa col San Marino e poi 1-0 in casa della Zenith Prato.

Un avversario che era stato ‘studiato’ a tavolino, con l’allenatore e molti giocatori già ben conosciuti dallo staff biancorosso. Si dovrà vedere adesso invece dopo quali risultati arriveranno i modenesi al confronto interno contro i galletti il 30 ottobre: la Cittadella Vis Modena nel frattempo affronterà, infatti, il Corticella in trasferta e poi domenica 27 proprio la capolista, e rivale diretta dei biancorossi, Tau Altopascio.

Tornando, poi, a gettare uno sguardo sugli ultimi due turni dei biancorossi Miramari ha sottolineato la "stranezza del calcio" col suo Forlì sconfitto in casa del Tau Altopascio dove ha sprecato tante occasioni da gol e meritava ben di più, mentre col Fiorenzuola si è avverato l’esatto contrario, con la squadra biancorossa più cinica e brava a spedire in rete il minor numero di palle gol create.