Serie D, Quarena in uscita. Carpi, il portiere 2004 Peschieri oggi in prova

CARPI

Dopo 4 gare con una sola rete incassata, la sconfitta di Forlì ha fatto nuovamente lievitare i numeri della difesa del Carpi, che con 19 reti incassate in 15 giornate viaggia oltre la media di uno a partita. Un dato che deve far riflettere anche se al ’Morgagni’ i biancorossi erano in grande emergenza, con un solo centrale di ruolo e il debuttante 2006 Lorenzi fra i pali. Proprio sul reparto difensivo si concentrano i correttivi della finestra di mercato di dicembre che chiuderà venerdì 22. Oggi alla ripresa degli allenamenti in vista della sfida con l’Imolese – anticipata a sabato 16 alle 14,30, visto che mercoledì 20 si torna in campo con l’ultima di andata – ci sarà un portiere 2004 in prova. Si tratta di Davide Peschieri (foto), appena svincolatosi dall’Acireale (Serie D girone ’I’) dove non ha trovato spazio. Il guardiano reggiano di Montecchio è cresciuto fra Parma, Modena e Reggiana poi è transitato per 3 anni alla Cremonese, prima di passare nel 2022 al Crema, avversario anche del Carpi, con cui nella passata stagione ha messo insieme 9 gettoni, fino a che il club lombardo ha preferito andare sul guardiano over Aiolfi. Peschieri si allenerà e poi il Carpi valuterà se tesserarlo, considerando che probabilmente per sabato rientrerà Viti. Per l’attacco ai biancorossi è stato proposto il 32enne Niccolò Giannetti, che quest’anno a Carrara non ha ancora giocato. Ma l’ex Siena, Juve, Cagliari e Spezia che nel 2022-23 ha segnato 4 reti in 28 gare in Lega Pro sempre a Carrara non interessa. In uscita invece c’è Andrea Quarena.

d.s.