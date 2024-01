SERIE "D». Quattro assenti per il Tau contro l’Orvietana, Venturi:: "Niente tabelle»

Andolfi starà fuori ancora per un paio di mesi dopo l’infortunio contro la Pianese; anche Biagioni e Quilici out; Capparella squalificato. Il Tau, al sesto posto e, quindi, in scia playoff, comincia il girone di andata ospitando l’Orvietana, in zona play-out, già battuta all’andata (nel ritorno dello scorso torneo ad Altopascio si imposero, invece, gli umbri in un pirotecnico 4-3). I ternani hanno ottenuto due pareggi e sei ko in trasferta e sono reduci da sei sconfitte (compresa quella a tavolino contro il Ghiviborgo) nelle ultime sette prove: curiosamente l’unico punto lo hanno racimolato contro la capolista Pianese.

Venturi fotografa così il match. "ll girone di ritorno – afferma – sarà un altro campionato. Molte squadre si sono rinforzate e nessuna partita sarà uguale a quella del girone di andata. L’Orvietana è una squadra che naviga in una posizione pericolosa della classifica e, quindi, verrà ad Altopascio a giocarsi molto. Sicuramente troveremo un avversario che darà l’anima e dovremo fare altrettanto, con concentrazione, equilibrio e compattezza".

"Ci aspetta – conclude il trainer – una vera e propria battaglia. La classifica ed i numeri di questo nostro campionato rendono merito ad un girone di andata ben oltre le iniziali aspettative, ma non è ancora tempo di fissare traguardi. Dobbiamo proseguire sulla nostra strada, pensando ad una partita per volta, consapevoli che questo girone nasconde insidie e difficoltà ogni domenica. Quando mancheranno otto-dieci partite al termine potremo porci un obiettivo. Le nostre statistiche sono ottime, ma preferisco concentrarmi sul lavoro che ci attende".

Gli amaranto avranno, poi, la trasferta di Montevarchi e riceveranno successivamente il Sansepolcro. Sulla famosa carta, il calendario non sarebbe proibitivo, ma è inutile fare tabelle.

Massimo Stefanini