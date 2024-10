Serie D, quinta di fuoco. C’è San Donato-Livorno

Promette fuoco e fiamme questa 5ª giornata del girone E di serie D con le due squadre fiorentine intente ad affrontare avversarie assai temibili. Al "Pianigiani" di Tavarnelle fari puntati per l’arrivo della capolista Livorno dell’ex Indiani, mentre il Figline si reca a far visita alla Fezzanese proveniente da sconfitte consecutive. Queste le gare odierne in programma alle 15.

San Donato Tavarnelle-Livorno. Pur consapevole del valore dell’avversario, il San Donato Tavarnelle di Bonuccelli, è pronto alla sfida con la capolista Livorno dell’ex Indiani. Con il rientro dalla squalifica del portiere Leoni e del centrocampista Falconi, l’allenatore gialloblù, avendo tutti a disposizione, ha solo l’imbarazzo della scelta. E’ molto probabile che gli undici impiegati a Serravezza possano essere riconfermati, con Sylla, Doratiotto e Menga in attacco. Nelle file della capolista Livorno c’è a disposizione anche il nuovo acquisto Giacomo Siniega classe 2001, difensore centrale, un ex gialloblù per aver giocato nella stagione 2022-23, e altri ex come Russo, Regoli e Brenna. Da Livorno è preannunciata una nutrita partecipazione della tifoseria amaranto.

Fezzanese-Figline 1965. Per l’indisponibilità dello stadio "Luperi" di Sarzana, la partita odierna con il Figline si giocherà allo stadio "Buon Riposo" di Seravezza. Per la squadra gialloblù di Tronconi si tratta di una sfida da non sottovalutare in quanto gli avversari provenienti due sconfitte di fila, sono alla caccia dei tre punti per evitare altri guai. Pertanto, al Figline servirà una prestazione perfetta per poter tornare a casa con un risultato positivo. Per la formazione, con Cavaciocchi ancora in forte dubbio, potrebbe indurre il tecnico figlinese a riproporre lo stesso schieramento che ha affrontato il Follonica Gavorrano, con l’alternativa Bruni-Ciravegna, con Mugelli sempre al centro dell’attacco. Nella Fezzanese oltre ai rientranti Nicolini e Loffredo, sono a disposizione anche i nuovi acquisti Masi e Bordin.

Giovanni Puleri