Serie D: Ravenna in rimonta, sfida decisiva contro Lentigione

Il campionato di Serie D comincia ad entrare nel vivo. Coi risultati di domenica, la densità in vetta è diventata particolarmente alta. Quattro squadre nel volgere di un punto (Tau Altopascio e Forlì a quota 33; Ravenna e Lentigione a 32) rendono avvincente questo scorcio finale del girone di andata.

Tanto più che, domenica prossima, andrà in scena un Lentigione-Ravenna ad alta tensione, oltre a Forlì-San Marino e Tau-Piacenza. La risalita del Ravenna è sotto gli occhi di tutti. Con mister Marchionni (7 vittorie e un pareggio in campionato, più 3 successi in Coppa Italia) i giallorossi sono passati da -11 a -1 in 8 giornate nei confronti della capolista, che ora, raggiunta dal Forlì, sente anche il fiato sul collo di Ravenna e Lentigione.

Vincendo con la Cittadella Vis Modena (che ieri ha esonerato mister Salmi), la formazione di mister Marchionni ha dimostrato di sapersi adattare anche a condizioni estreme di gioco: "Nel primo tempo – ha commentato il play Simone Biagi – sembrava la classica partita nella quale si attacca a ripetizione, ma non riesci a buttarla dentro. Per fortuna, nel secondo tempo siamo rientrati in campo più determinati del solito e non come nelle ultime gare, nelle quali ci eravamo fatti schiacciare. Siamo contenti, perché la partita l’abbiamo fatta noi".

L’inserimento di Di Renzo in attacco e il cambiamento tattico a centrocampo ad inizio ripresa, hanno dato subito frutti copiosi: "Siamo comunque andati bene, sia nel primo che nel secondo tempo. A centrocampo abbiamo cambiato qualcosa, mettendoci a 2 anziché a 3. Rossetti e il sottoscritto in mezzo ci abbiamo preso le misure e, alla fine, è andata bene. È stato faticoso più per il campo, che per altro. In situazioni come queste, i giocatori più strutturati, rendono meglio rispetto a chi ha meno ‘fisico’. È stato un match difficile nella gestione della palla. Abbiamo dovuto fare attenzione nei retropassaggi, da evitare, e al controllo della palla".

Come contro il San Marino al debutto di Marchionni, il Ravenna ha rimontato da 0-1 a 2-1: "Ribaltare il risultato – ha proseguito il centrocampista – fa bene alla squadra, fa bene al singolo giocatore e fa bene a tutto l’ambiente. Siamo contenti del risultato, bisogna continuare così, a testa bassa, senza guardare in faccia a nessuno. Dobbiamo preoccuparci solo di noi stessi e pensare a vincere. Domenica prossima a Lentigione? Li abbiamo affrontati in Coppa e devo dire che non è mai facile giocare nel loro impianto. Detto questo, ribadisco il concetto che dovremo guardarci in casa nostra. Sono loro infatti che dovranno preoccuparsi del Ravenna".

Sul fronte del mercato, il ds Mandorlini ha fatto sapere che "Gerbaudo è effettivamente un profilo che interessa, ma ad oggi è un giocatore della Nocerina. E non è detto che se ne voglia privare". In realtà, al club molosso è saltato l’arrivo del centrocampista che avrebbe dovuto sostituire Gerbaudo, e dunque l’affare è quantomeno in standby.