Serie D. Recanatese attesa da una gara insidiosa

La gara di domani ad Ascoli è per la Recanatese strapiena di insidie, la prima raccomandazione che Bilò potrebbe aver fatto alla truppa è quella di non badare minimamente al cammino recente dei piceni. L’Atletico infatti è reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite (unica parentesi positiva la vittoria casalinga con la Civitanovese) e dopo il recupero vinto con l’Avezzano ed il blitz di Chieti che sembravano destinati a proiettare i ragazzi di Seccardini verso un torneo di vertice, hanno subito una repentina ed inattesa involuzione che li ha risucchiati nel gruppone di centro classifica.

Guai anche a prestare troppa attenzione al loro percorso casalingo, sinora altalenante con 3 vittorie, 3 pareggi ed altrettante sconfitte, tra cui quelle nei derby con Fermana ed Ancona. Di certo i giallorossi troveranno di fronte una squadra dalle ottime potenzialità (non tutti possono vantare in rosa giocatori del calibro di Mazzarani, Nonni, Severini, Minicucci o Maio, giusto per citarne alcuni) e, tra l’altro, desiderosa di riscattare l’ultimo ko subito a Fermo.

Curiosità, inevitabile, per le scelte che verranno operate dal mister leopardiano che dovrà fare a meno di D’Angelo, in fase di recupero ma ancora indisponibile, e dello squalificato Raparo. Sono concrete le chance che in attacco sia il nuovo arrivato Zini ad affiancare Spagna, con Pierfederici eventualmente utilizzabile in corso d’opera qualora le esigenze lo richiedono e lo stesso Giandonato a centrocampo, potrebbe essere gettato nella mischia, agendo spalla a spalla con Alfieri.

I rebus da sciogliere sono anche altri, legati pure al "delicato" discorso under ed alla piena efficienza di Bellusci, forzatamente assente contro L’Aquila e che morde il freno per essere in campo. La risposta (quasi) definitiva dovrebbe venire dalla rifinitura odierna nella quale si avrà modo di appurare le condizioni dei singoli e magari percepire qualche dritta sullo schieramento che verrà proposto al "Don Mauro Bartolini", il ristrutturato campo del rione Monticelli che ospita le gare interne del club del presidente Graziano Giordani.

La gara è stata affidata alla direzione arbitrale di Christian Ferruzzi, della sezione di Albano Laziale (quasi esordiente con meno di dieci gare all’attivo in questa categoria, nessuna nel girone F) che sarà coadiuvato dagli assistenti Piergiorgio Stotani di Viterbo e Leonardo Degli Abbati di Roma.