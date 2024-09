Serie D. Recanatese, esame in casa della Samb

Senza Sbaffo e Marchegiani ma recuperando Manfredi e Raparo (quest’ultimo un ex avendo militato in Riviera seppur per mezza stagione scarsa una decina di anni fa) la Recanatese sta preparando la trasferta di San Benedetto, sulla carta uno degli impegni più ardui della stagione. Al di là delle oggettive difficoltà, contro una compagine che ha il dichiarato obiettivo di vincere il campionato, i giallorossi dovranno mostrare gli artigli cercando l’auspicato riscatto dopo l’inatteso scivolone al debutto. Davanti ad un pubblico che si preannuncia delle grandi occasioni (la Curva Nord Massimo Cioffi, cuore del tifo rossoblù è già esaurita) ed un ambiente prevedibilmente caldo non occorrerà solo una prova impeccabile dal lato tecnico ma anche una tenuta caratteriale da "big", magari aggrappandosi alla grande esperienza dei senatori a disposizione di Filippi. Sull’altra sponda l’allenatore Palladini, oltre al preventivato forfait di Luca Guadalupi, potrebbe essere costretto, sempre a centrocampo, a rinunciare ancora a Luca Lulli ma le alternative non gli mancano. Domani scatta il campionato nazionale juniores ed anche in questo caso il match di esordio sarà alle 16 al Tubaldi contro la Fermana. "Il debutto – dice il tecnico Lorenzo Bilò che sarà affiancato in panchina da Piero Vacca nel ruolo di vice e da Matteo Araujo come preparatore motorio – è sempre una gara particolare. I ragazzi hanno lavorato molto bene mettendosi a disposizione con entusiasmo e professionalità. Lo staff ed io siamo molto soddisfatti del lavoro svolto fino ad ora e non nascondo una certa curiosità nel vedere all’opera la squadra in una partita ufficiale. Vedremo nel corso della stagione che ruolo potremmo ritagliarci all’interno del torneo con la speranza inoltre di fornire con frequenza giocatori pronti per la prima squadra". Ecco la rosa della Juniores: Pietro Amorra, Christian Bucciarelli, Samuele Cingolani, Denny Doria, Filippo Dottori, Matteo Duca, Alessandro Fuligna, Daniele Fusco, Romeo Guidobaldi, Adriano Guideri, Gianmarco Magini, Diego Marinelli, Leonardo Mezzelani, Domenico Mobili, Elia Morichetta, Lorenzo Orciani, Matteo Paoltroni, Paolo Parioli, Leonardo Pasquini, Giorgio Patrizietti, Bruno Pelati, Nicola Pepa, Cristian Ricciotti, Elia Schiavoni, Pietro Storani, Davide Tabacchetti, Giorgio Talozzi.