Serie D: recriminazioni per la chance avuta nel finale dal giovane Rotondo. Sangio, un pari che non soddisfa. Dossini: "Ma la reazione c’è stata»

SAN GIOVANNI

Il pareggio giunto nell’ultimo incontro interno con il Ghiviborgo ha lasciato soddisfatti a metà. Da un lato la consapevolezza di aver visto buone cose soprattutto dagli ultimi arrivati, dall’altro l’ennesimo errore stagionale in occasione del goal ospite che, per poco, non costava caro. La rete di Antezza, giunta a 20 minuti dalla fine, ha comunque dato giustizia a una gara che la Sangiovannese non meritava assolutamente di perdere e che per poco, giusto negli istanti finali, non riusciva a ribaltare se non ci fosse stato il salvataggio sulla linea di porta a seguito della conclusione a botta sicura di Rotondo. Matteo Dossini, che ha guidato i ragazzi dalla panchina vista la squalifica di Rigucci, fa i complimenti ai suoi ma resta amareggiato per le tante occasioni gettate al vento: "Abbiamo fatto una buonissima prova, l’inserimento dei nuovi è andato senz’altro bene ma, purtroppo, anche a causa di un nostro errore, siamo qui a raccontare di un pareggio che ci lascia un po’ amareggiati per quello che abbiamo costruito in tutta la partita. Oltre al gol ci sono state tre azioni che meritavano maggiore fortuna, la nostra bravura è stata quella di non disunirsi dopo il vantaggio ospite e di trovare la rete del pareggio in un momento molto importante".

Brucia più di tutti l’occasione finale capitata sui piedi del classe 2003: "Sull’azione di Rotondo avevo già le braccia alzate al cielo ma si vede non era giornata, aldilà del risultato resta l’ottima prova e la consapevolezza che, così facendo, possiamo senz’altro dire la nostra in questo girone di ritorno che, come noto, è una sorta di campionato a sé". Sarà una settimana molto importante per Baldesi e compagni vista la trasferta di domenica a Ponsacco contro il fanalino di coda. Un campo, questo, che non ha portato mai granché bene agli azzurri valdarnesi.

Massimo Bagiardi