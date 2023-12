Serie D. Rifondazione Pistoiese. Preso anche Diakhaté

La Pistoiese sta ricreando l’organico per affrontare la seconda parte di stagione. Dopo aver tesserato l’attaccante classe ’99 Gianmarco Pierfederici, sbarca in maglia orange anche Abdou Diakhaté, che resterà agli ordini del neo allenatore Gabriele Parigi fino al termine della stagione. Centrocampista centrale, svincolato, si tratta di un classe ‘98 di origine senegalese cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e del Parma. Proprio in maglia ducale ha pure debuttato in Serie A, collezionando una presenza. Dopodiché, il (quasi) 25enne si è trasferito in Belgio al Ksc Lokeren e successivamente in Slovenia al Nd Gorica. Nella stagione 2022/23 ha fatto ritorno in Italia. Questa stagione l’ha cominciata al Locri, in D (17 presenze, un gol). E ora spera di poter dare il suo contributo alla causa della Pistoiese. Preso anche Yuri Mendolia, difensore centrale classe 2003, svincolato, cresciuto tra Alessandria, Genoa, Pro Vercelli e Como. Radio mercato parla anche di un possibile approdo del 17enne Niccolò Malusci, figlio di Alberto, in forza alla Primavera dell’Empoli.