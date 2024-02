SERIE D: rigucci con gli uomini contati sul campo del san donato. Cicarevic non recupera: la Sangiovannese resta ancora senza il suo fantasista

SAN GIOVANNI

Si allungano i tempi di recupero per Sasa Cicarevic. Il fantasista montenegrino, fiore all’occhiello del mercato di riparazione azzurro, infortunatosi alla caviglia il 21 gennaio scorso nella partita interna con la Pianese, non sarà a disposizione nemmeno per domani nella trasferta che Baldesi e compagni giocheranno a Tavarnelle Val di Pesa contro il San Donato. Prima della sosta si sperava di poterlo almeno portare in panchina, il recupero del suo infortunio si è rivelato più lungo del previsto e così, nonostante abbia ripreso a correre seppur con un ritmo molto blando, salterà la gara di domani e forse anche quella del prossimo turno che vedrà impegnata la Sangiovannese al Fedini col Grosseto.

Rigucci ha quindi gli uomini contati nel reparto avanzato, Benucci e Rotondo dovrebbero partire titolari e resterà a quel punto il solo Caprio come alternativa proprio al 2003 di scuola Grosseto che avrà, da qui in avanti, una grande opportunità per dimostrare il proprio valore.

Sarà assente Alessio Canessa per quasi due mesi causa frattura alla mano e anche il giovane del 2006 Chelli, che ha avuto una ricaduta sull’infortunio al piede che lo aveva già tenuto fermo diversi giorni. Il centrale difensivo si sottoporrà a una nuova ecografia in queste ore e, solo dopo, verrà presa una decisione su come poter lavorare per farlo tornare quanto prima a disposizione del tecnico. Alla luce di queste defezioni non ci saranno sostanziali novità rispetto alla formazione vista all’opera nell’ultimo turno giocato con il Montevarchi. Tre sono gli ex della partita: Bellini e Videtta tra i locali e Atos Rigucci sulla sponda azzurra.

Massimo Bagiardi