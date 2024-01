Serie d. Rigucci perde la fantasia di Cicarevic. Derby a rischio per il montenegrino

La Sangiovannese prepara l’importante trasferta di Forte dei Marmi nella quale non sarà, sicuramente, presente il montenegrino Sasa Cicarevic che, in occasione dell’ultima gara interna giocata contro la Pianese, si è infortunato alla caviglia dopo nemmeno 20’ dall’ingresso nel rettangolo di gioco. L’esame ecografico al quale si è sottoposto il 30enne fantasista non ha evidenziato fratture ma una forte distorsione i cui tempi di guarigione sono tutti da stabilire. Non è da escludere, purtroppo, che oltre alla trasferta versiliese possa saltare anche il derby di domenica 4 febbraio contro il Montevarchi.