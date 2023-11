Serie D, risoluzione in vista con il centrocampista. Montevarchi verso un altro addio: Benucci in uscita. Del Grosso a caccia di un rinforzo per ogni reparto

Nicola Del Grosso, il direttore sportivo dell’Aquila, sta tessendo non da oggi la tela del mercato d’inverno di concerto con allenatore e dirigenza. La priorità è l’ingaggio di un attaccante da affiancare a Priore ma si stanno stringendo i tempi anche per rinforzare il centrocampo e la difesa. Intanto, oltre a Samuele Carnevali, ormai accasato al Notaresco nel girone F di Interregionale, un altro paio di rossoblù saluteranno il Valdarno. Uno di questi è Max Benucci e in giornata, a quanto si è appreso, sarà ufficializzata la risoluzione del contratto con il giocatore che nello scorso torneo era punto di forza del Terranuova Traiana guidato da Calori. Il diesse aquilotto è alla ricerca di sostituti che bilancino le partenze e rinforzino insieme all’attacco anche reparto mediano e difesa alla riapertura della seconda finestra dei trasferimenti da domani al 22 dicembre. Del Grosso, in primis, setaccia la Serie D per aumentare l’incisività sotto porta. Escluso, tuttavia, un ritorno di fiamma per Federico Mencagli, il bomber castiglionese classe ‘91 già contattato in estate e approdato invece in D all’Ostiamare dopo le ottime stagioni con Sangiovannese, Follonica Gavorrano e Rimini. Con gli azzurri del Marzocco dal 2018 al 2020 aveva messo a segno 20 reti e poi contribuito nel 2021-2022 alla promozione in Lega Pro dei biancorossi romagnoli. Gli obiettivi, allora, sono diversi ma i veli ad almeno uno o due nuovi innesti cadranno presto.

Giustino Bonci