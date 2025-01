SERIE D. San Donato stop. Esordio negativo per Purro: rosso

E’ stato un esordio all’insegna del cartellino rosso per il nuovo giocatore del San Donato Tavarnelle, Ermes Purro. Il difensore sinistro, classe 1999, ex Fiorentina, Ravenna, Lecco, Real Forte Querceta e nell’ultima stagione nel Poggibonsi, sabato pomeriggio è stato tesserato dalla società del presidente Bacci e schiarato domenica in campionato dal tecnico Bonuccelli contro il Ghiviborgo, gara poi persa per 1-0. Purtroppo, al minuto 89 mentre il San Donato era impegnato a recuperare lo svantaggio, per un fallo di reazione commesso da Purro l’arbitro lo ha spedito anzitempo sotto la doccia. Di conseguenza il nuovo acquisto salterà la trasferta di domenica a Orvieto.

Nello stesso pomeriggio di sabato, la società gialloblù con i giocatori Ascoli e Sylla, aveva trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Infine, la gara Grosseto-Seravezza non giocata domenica in quanto rinviata a ieri, per ulteriore prolungamento dell’allerta codice giallo per forte vento, è stata posticipata a domani, mercoledì.

G. Pul.