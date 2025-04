Serie D: San Donato Tavarnelle sfida la Fezzanese per la salvezza

Per la serie D, dopo gli altri anticipi di ieri Ghiviborgo-Fulgens Foligno (1-1), Seravezza Pozzi-Sangiovannese (2-1) e Siena-Follonica Gavorrano (3-1), oggi alle 15, si disputano le restanti gare del girone E della 31esima giornata con il San Donato Tavarnelle che ospita la Fezzanese. Per la squadra gialloblù allenata da Vitaliano Bonuccelli si tratta della sfida dai risvolti psicologici e di classifica importantissimi che possono incidere su questo finale di stagione.

Contro il fanalino di coda ormai spacciato, i gialloblù del presidente Andrea Bacci dovranno cercare di centrare il massimo risultato per poter risalire verso una posizione di classifica più ottimale che poi consentirebbe di affrontare con spirito diverso le ultime tre gare della stagione. La squadra di Bonuccelli che ha la consapevolezza e la determinazione di voler raggiungere il traguardo salvezza, si è dichiarata pronta per la sfida. Con quale formazione? Rispetto a quella schierata nel turno precedente, è probabile che siano poche le variazioni.

C’è da tenere in considerazione che giovedì il campionato di serie D richiama di nuovo in campo le squadre per il turno prepasquale, con il San Donato che andrà in trasferta a Ostia Mare. E’ probabile che il tecnico Bonuccelli conceda un turno di riposo a Seghi, come è possibile che accada anche per qualche altro giocatore. In attacco, potrebbe essere inserito Doratiotto che affiancherebbe Manfredi; staremo a vedere. Infine, arbitra Cipolloni di Foligno coadiuvato da Foglietta di Foligno e da Quintili di Terni. All’andata, dopo il gol realizzato dal gialloblù Emanuele Maffei, la Fezzanese prevalse 2-1 ribaltando la gara con Scieuzo e Ngom.

Giovanni Puleri