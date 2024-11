Serie D. San Marino avanti con Cascione. Lo United saluta Cozzari e Rossi

Avanti con Cascione. A confermare la fiducia nello staff tecnico è il direttore sportivo del San Marino Daniele Deoma, all’indomani della sconfitta dei biancazzurri davanti al pubblico amico contro il Sasso Marconi. Il quinto ko consecutivo non costa caro al tecnico ex Pescara, ma è chiaro che i biancazzurri dovrà invertire la rotta al più presto. "È stata una partita tosta – dice il ds dei sammarinesi – nella quale i ragazzi si sono impegnati al massimo lottando alla parti contro una grande squadra. Ho parlato con tutti e ho rinnovato la mia fiducia sia allo staff che ai calciatori". Ma... "L’impegno e la serietà che ci hanno messo non si discutono – dice Deoma – ora però bisogna iniziare a fare di più". Lo dice il direttore sportivo, ma sopprattutto una classifica che piange. Dieci gare giocate e appena sette punti in tasca. Una situazione che si è fatta critica, come dicevamo, soprattutto nell’ultimo periodo. Quando i titani hanno lasciato tutto, nell’ordine, a Lentigione, Progresso, Prato, Ravenna e Sasso Marconi. Cinque gare che hanno bruscamente stoppato quella che sembrava essere una risalita biancazzurra, dopo i successi contro Fiorenzuola e Cittadella Vis Modena.

Non se la passa meglio lo United Riccione che ieri ha risolto il contratto con i calciatori Mattia Cozzari e Alessandro Rossi. I biancazzurri della riviera sin qui hanno raccolto lo stesso identico numero di punti dei vicini di casa. E di sconfitte ne hanno messe in fila ultimamente due, dopo una serie di quattro pareggi. Lentigione e Tuttocuoio le squadre alle quali la squadra di mister Beoni ha spalancato la porta negli ultimi 180 minuti e domenica per la formazione della Perla Verde c’è la trasferta sul campo del Prato. Missione complicata, ma non impossibile per i romagnoli che proprio in quello stadio hanno ottenuto l’unico successo in campionato contro lo Zenith. Giudice sportivo. Salterà la gara che domenica il San Marino giocherà con il Tuttocuoio il centrocampista Tourè. Nel girone D fermato per sette turni Kharmoud della Pistoiese "per aver, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto, dopo essere stato espulso, rivolgeva espressione offensive nei confronti del direttore di gara". Una giornata di squalifica a Trovade del Fiorenzuola, Nappo del Lentigione, Massaro del Tuttocuoio.