Serie D. San Marino, per l’attacco c’è l’ex Livorno Tenkorang

James Tenkorang è un nuovo giocatore del San Marino. Ora anche ufficialmente. L’attaccante centrale classe 2000 già da diversi giorni si allena sul Titano agli ordini di mister Cascione. E sul Titano ci arriva avendo già maturato una buona esperienza in serie D con le sue 64 presenze messe insieme con le maglie di Livorno, Fano, Montegiorgio e Lanusei. Con i biancazzurri, seppur in amichevole, è anche già andato a bersaglio. Suo il gol che sabato scorso ha aperto il test in famiglia che Pazzini e compagni hanno giocato contro la Juniores allo stadio ’Calbi’ di Cattolica, dove oltre allo United Riccione, fa base settimanale anche il San Marino. Un test che si è chiuso con sette gol della prima squadra. Infatti, oltre a Tenkorang sono andati a bersaglio anche Altamura, Miglietta (tris per lui), Mereghetti e Giometti. Un test utile a mister Cascione per valutare la condizione fisica dei suoi a una settimana dal debutto in Coppa Italia previsto per domenica contro il Castelfidardo, fresco di vittoria al primo turno contro lo United Riccione. Da oggi, a preparazione conclusa, i biancazzurri inizieranno a fare sul serio preparando il primo appuntamento della stagione ad Acquaviva.

Un buon test per il direttore sportivo Gianluca Bollini che vede la squadra pronta ad affrontare i primi impegni ufficiali. "Una partita – dice il ds dei biancazzurri pensando all’amichevole in famiglia – nel quale a prescindere dalle differenze di categoria, si sono viste delle ottime trame di gioco con palla sempre a terra, tanta intensità e scampi rapidi segno evidente che i calciatori stanno assimilando le idee di mister Cascione e smaltendo i carichi di lavoro accumulati in preparazione".