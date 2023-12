Serie D. Sangio, due obiettivi. Ecco Bassini e Vecchio

SAN GIOVANNI

Passate le festività natalizie, in casa azzurra riprenderanno già da oggi i colloqui per cercare di implementare, quanto prima, un organico che nel corso dei giorni scorsi ha perso tre elementi molto importanti. Giuseppe Morandini e Marcello Bucciarelli sono molto attivi sotto questo fronte, il tecnico ha dato delle indicazioni precise e si spera che in occasione della gara con il Ghiviborgo, il prossimo 7 gennaio che inaugurerà il nuovo anno, saranno a sua disposizione giusto per poter avere una maggiore scelta per quel che concerne l’undici da far scendere in campo. In difesa l’obiettivo numero uno è Gianmarco Bassini (nella foto), classe ’94, 192 centimetri, reduce da una decina di presenze con il Livorno ma da un paio di settimane svincolato dopo aver rescisso il suo rapporto professionale con la società labronica. Ha esperienza da vendere, ben 250 sono le presenze che ha collezionato nel corso di tanti campionati che ha disputato perlopiù in serie D, ultime esperienze a Montespaccato, Orvieto e appunto Livorno, ma anche in alcune società di C dove, però, ha avuto minor minutaggio. Non è una trattativa semplice, la società sta intensificando i colloqui con il suo procuratore per vedere di arrivare a un accordo anche se si registra l’interesse di altre due società nei suoi confronti. Non è l’unico nome sondato, tante sono le trattative in essere e tra queste anche quella con l’ex del Mezzolara Nicola Vecchio.

Sistemate le caselle nel reparto arretrato sarà la volta anche dell’attaccante, complice l’addio a Regolanti che ha lasciato un posto vuoto in avanti. Come con i difensori sono molte le trattative messe in piedi anche se, almeno per il momento, non sono uscite forti candidature. La squadra, intanto, riprenderà domani la preparazione e sabato 30 giocherà un’amichevole a Fiesole contro i fiorentini che meritano nel campionato di Promozione.

Massimo Bagiardi