Serie D. Sangiovannese derby di rimpianti. Cenci spreca, spicca Santeramo

Il derby numero 106 ha prodotto il bicchiere mezzo vuoto in casa della Sangiovannese. Se da un lato c’è soddisfazione per aver interrotto la serie negativa in queste sfide e conquistato, al tempo stesso, un punto che ha fatto muovere la classifica, dall’altro resta un pizzico di rammarico per alcune occasioni gettate al vento tra primo e secondo tempo che avrebbero dato ben altro lustro non soltanto alla giornata ma anche alla classifica, che complici alcuni successi delle dirette concorrenti come San Donato e Flaminia si è ulteriormente accorciata. Gridano vendetta le opportunità avute sui piedi di Nieri e Cenci nel primo tempo, di un soffio alta sulla traversa la sua conclusione, come quella di Gaetani a inizio ripresa, bravissimo il portiere locale Testoni, oltre al colpo di testa di Santeramo e la ripartenza nelle battute finali dove, con un pizzico di egoismo, Rotondo non ha servito il pallone in profondità a un suo compagno che sarebbe stato solo soletto davanti all’estremo di casa. Al netto delle azioni mal concretizzate è stato comunque un derby davvero brutto, la paura di perdere ha prevalso su entrambe le contendenti che, adesso, a quota 32 in graduatoria devono guardarsi bene alle spalle per non finire in un tunnel dal quale sarebbe difficile uscire nelle prossime partite. Mancano sette finali in pratica, questa domenica non si giocherà in tutta la categoria a causa della Viareggio Cup ma alla ripresa ci sarà subito una gara ancora una volta da non fallire per i ragazzi di Bonura, che ospiteranno al Fedini l’Orvietana che sta meglio in graduatoria dall’alto dei 36 punti ma che, ancora, non può dirsi del tutto fuori dal discorso salvezza. Questa sosta servirà per poter recuperare meglio la condizione di alcuni giocatori utilizzati con il contagocce nelle ultime settimane perché infortunati, più che altro si spera che non sia niente di grave il problema occorso al polpaccio di Salvatore Santeramo che è uscito anzi tempo dalla partita di domenica. Una classica ricaduta cui tutti si augurano non comprometta la presenza del bravo difensore centrale nelle prossime partite.

Massimo Bagiardi