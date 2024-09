Serie D. Sbaffo: "Ho fiducia nella Recanatese»

I colpi bassi subiti in estate non sembrano aver fiaccato l’ambiente anzi: Recanati mercoledì sera ha riabbracciato le sue squadre, dalla compagine di Serie D sino ai piccoli amici, in un’autentica festa giallorossa che ha coinvolto, nel cortile di Palazzo Venieri, almeno 800 tra sostenitori, curiosi, genitori ed il numerosissimo staff. "Andiamo avanti a testa alta – ha detto il patron Adolfo Guzzini – perché il primo vero nostro obiettivo è sociale, dare cioè un’attività sana a qualificati ai ragazzi ed alle ragazze. Chiaramente una delle priorità è fare bene con la prima squadra, consapevoli che ogni stagione nasconde insidie ma anche consapevoli che ci siamo attrezzati con giocatori esperti e giovani interessanti". Applausometro al massimo per Federico Melchiorri ed Alessandro Sbaffo: "veniamo da una sconfitta – ha detto il Capitano – e le sconfitte ci sono, avvengono anche quando magari non le meriti e non avresti mai pensato che potessero arrivare. Siamo ripartiti, ci siamo allenati con impegno in queste settimane e vogliamo iniziare bene la stagione. La Recanatese ha voglia di dimostrare che quella caduta è alle spalle. Sono molto fiducioso e l’entusiasmo di questa serata ci darà una spinta ulteriore". Incoraggiamenti sono arrivati anche dal sindaco Emanuele Pepa, dall’assessore allo sport Maurizio Paoletti, dal presidente della BCC di Recanati e Colmurano Sandrino Bertini (tra l’altro ex presidente della Recanatese) e dai rappresentanti della società di basket neo promossa in B Interregionale.

Non era affatto scontato, dopo Pesaro e le traversie della mancata riammissione e di un ripescaggio auspicato e sfumato in extremis. Difendere questo tesoretto di passione conquistato nonostante l’amaro verdetto del campo è forse il vero grande obiettivo di un campionato ormai imminente e stimolantissimo con 9 marchigiane al via. "Per Recanati…combattere", recitava uno striscione esposto dai tifosi più caldi, tra cori e fumogeni. Chissà che quella rabbia accumulata per quanto subito non rappresenti il valore aggiunto di una squadra comunque, potenzialmente, di grande livello.