Serie D: sconfitto il Prato nel finale di gara. Decisivi i gol di Nanni su rigore e Pastore. Il Lentigione torna al successo

LENTIGIONE 2 PRATO 1

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi (35’st Babbi), Lombardi, Bonetti; Cavacchioli, Sabba, Nappo (25’ st Battistello), Alessandrini; Nanni (43’ st Martini), Mordini; Pastore (50’ st Cortesi). A disp. Delti, Pari, Manco, Grieco, Cabassa. All. Cassani.

PRATO (4-3-3): Fantoni; Matteucci (25’ st Videtta), Diana, Conson, Giusti (30’ st Vannucchi); Limberti, Remedi (44’ st Baldari), Alessio Rossi (8’ st Azizi); Pereira, Cozzari, Magazzù (25’ st Galliani). A disp. Caroti, Robi, D’Amato, Alessandro Rossi. All. Mariotti.

Arbitro: Maresca di Napoli (Lobene e Adragna)

Reti: 16’ pt Pereira, 33’ pt Nanni (rig.), 38’ st Pastore.

Note: spettatori 300 circa, ammoniti Conson, Magazzù, Alessio Rossi, Azizi. Angoli 5-2, rec. 1’+5’.

Dopo tre turni in cui aveva raccolto un solo punto, il Lentigione torna al successo battendo il Prato 2 a 1 al termine di una gara complicata che ha visto i reggiani andare sotto 0-1. Il Lentigione ha assorbito il colpo, ha pareggiato su rigore nel primo tempo per poi giocare una ripresa di grande contenuti con il gol del meritato successo arrivato negli ultimi minuti. Partono bene i padroni di casa che si rendono pericolosi con un tiro a giro di Pastore fuori di poco. Al 16’, alla prima discesa della squadra toscana, inaspettatamente arriva il vantaggio ospite: cross rasoterra dal fondo di Giusti e gol da due passi di Pereira. Al 32’ Alessandrini, spalle alla porta e in posizione defilata, viene steso ingenuamente in area di rigore dall’ex Remedi: il penalty di capitan Nanni è un rasoterra chirurgico per l’1 a 1. Al 37’ Pereira è bravo a smarcarsi sulla destra, serve in centro area Cozzari che batte al volo, ma trova Gasperini alla respinta di piede. Al 4’ della ripresa Mordini, sugli sviluppi di corner, colpisce di prima intenzione ma Fantoni d’istinto mette in angolo. Al 10’ è ancora bravo Gasperini sul tentativo di Pereira e al 22’ il giovane portiere esce dall’area di testa per sventare un pericolo. Al 23’ Bonetti calcia centralmente, Fantoni respinge, arriva Alessandrini il cui tiro è preda di Fantoni. Al 36’ occasione Lenz, con Nanni che calcia alto da fuori area cercando il consueto tiro a giro e al 37’ Limberti svirgola rischiando l’autogol. Al 38’ Mordini si produce in una sgroppata sulla fascia sinistra, dal fondo serve in area Pastore che di piatto segna il 2 a 1.

Classifica: Forlì 45 punti; Ravenna 44; Tau Altopascio 42; Pistoiese 37; Lentigione 36; Imolese 30; Tuttocuoio 29; Sasso Marconi 24; Prato 22; Piacenza, Cittadella, Corticella 21; Progresso 20; Zenith Prato 19; United Riccione, San Marino 18; Sammaurese, Fiorenzuola 12.