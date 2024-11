Serie D. Seravezza col Figline. Fuori Bedini e Sanzone

In serie positiva da quattro partite di campionato (che hanno portato 8 punti con due vittorie casalinghe e due pareggi esterni) il Seravezza Pozzi oggi ospita sull’usatissimo e richiestissimo sintetico del “Buon Riposo“ il Figline in una partita che lo stesso tecnico verdazzurro Lucio Brando definisce "indecifrabile". Il suo riferimento è al fatto di "non saper bene come prepararla tatticamente". Infatti i valdarnesi hanno appena cambiato guida tecnica in settimana affidandosi alle cure del navigato Marco Brachi (ex tra le altre del Real Forte Querceta) che ha preso il posto dell’esonerato Stefano Tronconi. "Non so bene cosa aspettarmi" confessa Brando, il quale non avrà oltre ai noti lungodegenti Marinari, Sforzi e Delorie nemmeno gli squalificati "over" Sanzone in difesa e Bedini in mezzo al campo. Queste due pesantissime assenze contemporanee inducono a qualche cambiamento di strategia, col probabile inserimento di un "under" in più nell’undici iniziale. Sarà fondamentale la duttilità di gente come Menghi e Mosti così come quella del versatile 2006 Paolieri (che potrebbe tornare a giocare in difesa). Il modulo sarà il solito camaleontico 4-4-2 a geometria variabile che a seconda delle fasi di gioca vira in dinamica girando su una difesa a tre con rotazioni e movimenti che portano poi dal centrocampo in su a fare un 3-5-2, un 3-4-1-2 o un 3-4-2-1.

Oggi alle 14.30 a Pozzi la terna designata è col fischietto Adis Kurti di Mestre, assistito da Francesco Foglietta di Foligno e da Massimiliano Alvise Quaglia di Mestre. Per il Seravezza si tratta della terza partita in otto giorni avendo avuto l’ultimo mercoledì di Coppa Italia, con l’uscita ai sedicesimi di finale per mano del Livorno (impostosi 3-0 al “Picchi“ dopo lo 0-0 di domenica scorsa in campionato). Diversi i dubbi di Brando, con Bellini che può partire dalla panchina.

Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Lagomarsini; 5 Paolieri (2006), 19 Menghi, 18 Accorsini (2004) (3 Coly); 16 Salerno (2004), 6 Greco, 4 Mosti, 14 Turini (2005) (26 Bartolini 2005); 8 Lepri; 9 Benedetti (C), 20 Bocci (2005) (30 Stabile 2004).