Serie D. Seravezza con l’Aquila ma senza Camarlinghi

Il 2023 l’ha chiuso con 4 pareggi consecutivi (tutti 1-1). Il 2024 vuole aprirlo col ritorno alla vittoria (che manca dal 26 novembre). Il Seravezza (che non perde dal 22 ottobre ed ha una striscia aperta di ben 10 risultati utili di fila) è carico e quasi al completo per l’appuntamento odierno al “Buon Riposo“ di Pozzi dove arriva come avversaria l’Aquila Montevarchi (inizio alle 14.30 e terna con Kovacevic di Arco Riva, Fenzi di Treviso e Beggiato di Schio). L’enorme equilibrio di questo girone E di Serie D (giunto al giro di boa: quella odierna è la 1ª giornata del ritorno) è certificato dal fatto che la Pianese campione d’inverno è rimasta prima nonostante i suoi 5 pari di fila. E il Seravezza, coi suoi 4 segni X di seguito, gli è rimasto attaccato a -1 conservando sempre il 2° posto attuale (... con un po’ d’amaro in bocca per non aver mai effettuato il possibile sorpasso... che era alla portata).

Oggi il tecnico Christian Amoroso deve fare a meno solo dello squalificato Camarlinghi (che nel derby del 20 dicembre col Real FQ beccò un evitabile giallo pesante da diffidato) oltre al noto lungodegente Maffei (il difensore viareggino classe 2003 prosegue nella riabilitazione dopo l’operazione al crociato ma tornerà al massimo a Primavera). Per sostituire l’immarcabile fantasista Camarlinghi nel ruolo di esterno d’attacco alto a sinistra giocherà Mugelli, pronto a sfruttare l’occasione e voglioso di tornare al gol (che gli manca da metà settembre). Per il resto il 4-2-3-1 di Amoroso sarà il solito di sempre, visto anche che i tre innesti arrivati nel mercato di dicembre saranno inseriti gradualmente. L’acquisto più importante Simonetti (che porta grande qualità tecnica al centrocampo) è un po’ indietro di condizione al momento. Più pronti i giovani Nannetti (2004 che sarà l’alternativa di Coly al centro della difesa) e De Ferdinando (2005 preso per fare il ricambio di Ivani come terzino sinistro).

Ecco la probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (2004), 28 Mannucci, 30 Coly (2003), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 4 Granaiola; 7 Brugognone (2005), 5 Putzolu, 11 Mugelli; 9 Benedetti. All. Amoroso.