Serie D: Seravezza. Porta ancora inviolata. E Stabile sta stupendo

Non molla il secondo posto in Serie D il Seravezza Pozzi, che resta in scia della capolista Livorno a -5 ma soprattutto allunga la propria importante striscia positiva. Adesso sono 6 i risultati utili consecutivi per i verdazzurri che dopo quella brutta sbandata nel turno infrasettimanale col GhiviBorgo hanno poi infilato ben 14 punti nelle successive 6 gare. Il dato più confortante, e ricercato proprio dal tecnico Lucio Brando, è quello dei clean-sheet che ora sono 3 di seguito. Se in precedenza il Seravezza brandiano pur avendo sempre avuto una proposta di gioco innovativa e divertente, praticando davvero un bel calcio di manovra e di "gegenpressing" (la cosìddetta “riaggressione” alta: il pressing immediatamente successivo alla perdita del possesso palla), peccava giusto nel prender qualche gol di troppo... ecco che nell’ultimo mese c’è stata una decisva svolta su questo aspetto. I numeri infatti dicono che i versiliesi hanno subito solo 3 reti nelle ultime 6 partite (gli stessi presi nei soli 90 minuti contro il GhiviBorgo in quel nefasto mercoledì 23 ottobre) e soprattutto vengono da 3 gare di fila a porta inviolata. Merito anche del portiere Ettore Lagomarsini, che si sta confermando (... se ancora ce ne fosse bisogno) come uno dei portieri più forti dell’intero panorama nazionale della Serie D. L’altro personaggio del momento in casa verdazzurra è l’attaccante Davide Pio Stabile, classe 2004 che ha deciso il successo 1-0 sul campo della Sangiovannese trovando il suo 4° gol stagionale (tutti su azione). Dietro a bomber Benedetti è lui il miglior marcatore del Seravezza quest’anno. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta (dove ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera 1), Stabile nella passata stagione era in Serie C dove si è diviso fra Vis Pesaro e Giugliano. È stato un grande colpo quest’estate del diesse Leonardo Calistri. E Brando fa fatica a lasciarlo fuori. "Al “Fedini“ siamo stati bravi a massimizzare il gol di Stabile" commenta il tecnico.

Simone Ferro