Serie D. Sesti carica Montevarchi: "Lottiamo per salvarsi»

MONTEVARCHIGli è capitato spesso, di recente, di essere scelto come most valuable player del Montevarchi secondo i tifosi che valutano sui social il rendimento dei singoli rossoblù. Davide Sesti, 25 anni a giugno, tornato l’estate scorsa nella sua città dopo la parentesi al Figline, ha portato anche i gradi di capitano nel derby con la Sangiovannese e in un altro paio di gare, con il Flaminia e il Siena, a conferma del carisma e della considerazione che ha nello spogliatoio. Titolarissimo prima con Nico Lelli e poi nella gestione attuale di Rigucci, il metronomo del centrocampo è convinto che l’Aquila si tirerà fuori dal guado dei playout e raggiungerà la salvezza. Con quali armi? La coesione e l’attaccamento alla maglia che, a prescindere dai risultati, devono essere sempre le prerogative dei rossoblù, specie nelle 7 giornate finali della stagione regolare: "Da montevarchino – esordisce Sesti – ho l’obbligo in ogni occasione di far capire ai miei compagni cosa si prova a indossare la casacca di un club con 123 anni di vita. La nostra è una piazza importante, storica e che ha raggiunto traguardi prestigiosi. Di conseguenza – prosegue – abbiamo davanti l’obiettivo chiaro e irrinunciabile di tenersi stretta la categoria". Per nulla scaramantico, gioca con il numero 17, il mediano mette in risalto anche la bagarre in coda con tutte e quattro le valdarnesi coinvolte: "La classifica è cortissima con 10 squadre ancora invischiate nella lotta per non retrocedere. Compreso il prossimo avversario, il Follonica Gavorrano. Faremo visita domenica ad una formazione che in avvio di campionato veniva accreditata addirittura come possibile antagonista del Livorno. E allora bisognerà lottare fino all’ultimo secondo del torneo. Non ci saranno verdetti anticipati". Seguito, nonostante non sia più un under e non abbia un procuratore, anche da qualche club di Serie C, Davide ora pensa solo al suo Montevarchi, con una speranza: "Segnare presto un altro gol dopo quello di Civita Castellana alla prima giornata".

Giustino Bonci