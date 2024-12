Serie D, stangata per i rossoblù che dovranno pagare 1300 euro. Le ultime dal campo in vista del Grosseto. Lanciano birra sul guardalinee: multa per il Montevarchi

Manca poco al giro di boa del campionato e il Montevarchi vorrebbe sfruttare al massimo le tre sfide in calendario prima della sosta natalizia, vale a dire Grosseto in casa, San Donato Tavarnelle in trasferta e Ostia Mare ancora al Brilli Peri. Certo è che, sulla carta, l’impegno più ravvicinato, domenica prossima alle 14.30, con i torelli grossetani, sembra il più difficile soprattutto perché gli ospiti, rigenerati dalla cura di Gigi Consonni, stanno scalando posizioni a suon di vittorie e ritrovano dopo la falsa partenza il ruolo previsto di protagonisti del torneo nell’alta classifica. Reduci da cinque successi consecutivi, i maremmani approderanno tuttavia in Valdarno senza uno dei giocatori più rappresentativi, il mediano Riccardo Cretella, squalificato per un turno dal giudice sportivo e quindi costretto ad accomodarsi in tribuna. Defezione che, peraltro, non inficia l’etichetta di corazzata dell’avversario del Montevarchi. Basterebbe citare gli ex Dierna, Benucci e Boiga o i vari Macchi, Marzierli e Sabelli (fresco di rinnovo fino al 2026). Gli aquilotti, ad ogni modo, preparano il confronto decisi a scendere in campo senza timori reverenziali e non rinunceranno alle loro caratteristiche peculiari di formazione che predilige un gioco propositivo. Dal bollettino d’inizio settimana della Lega Dilettanti non sono arrivate squalifichhe a carico di calciatori o altri teasserati rossoblù ma il sodalizio di via Gramsci è stato ugualmente sanzionato. Dovrà pagare 1.300 euro di multa, la prima del torneo, per un’insolita inteperanza dei suoi tifosi presenti allo stadio Casini di Trestina: il lancio verso un assistente di linea di una non precisata quantità di birra "piovuta" sul volto e sulla divisa del collaboratore dell’arbitro Ercole di Latina. Questa la causa dell’ammenda ai danni della società rossoblù. Oggi pomeriggio alle 15, intanto, seduta di allenamento degli aquilotti al centro Sportivo di Loro Ciuffenna per proseguire nelle tappe di avvicinamento alla trasferta in casa contro il Grosseto.

Giustino Bonci