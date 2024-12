Serie D. Successo con l’Orvietana. Tatti risolleva il FolloGavo

Il Follonica Gavorrano sbanca il campo dell’Orvietana 1-0 e dimentica la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia. Vittoria di misura, sofferta, per la formazione di Marco Masi che ha rischiato di subire il pari ma alla fine ha portato a casa la vittoria. Pronti via e il Follonica Gavorrano trova la prima conclusione sull’asse Pino-D’Este, con quest’ultimo che calcia dal limite trovando la riposta del portiere in presa centrale. Al 26’ i minerari passano: dopo una palla recuperata sulla trequarti, arriva il vantaggio del Follonica Gavorrano. Souare arriva in area ma viene contrastato, la palla giunge a Tatti che scarica sul primo palo, palla imprendibile e 0-1 per i ragazzi di Masi. Al 40’ il colpo di testa di Bologna viene parato in tuffo da Antonini, che sbatte anche contro il palo durante l’intervento. Al 17’ Pino si rende decisivo ma come difensore, salvando un’occasione clamorosa per l’Orvietana deviando un pallone sulla linea di porta indirizzato verso lo specchio sugli sviluppi di un corner. L’Orvietana spinge alla ricerca del pari, e al 42’ va vicina al gol, Orchi calcia di controbalzo dal limite con la sfera che termina di poco alta sopra la traversa. E’ l’ultima occasione dell’incontro.

ORVIETANA: Formiconi, Caravaggi, Bologna (30’ st Marchegiani), Ricci, Mauro, Paletta, Simic (12’ st Fabri), Orchi, Panattoni, Proia, Caon. All. Rizzolo.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Brunetti, Grifoni, Pino, Souare (18’ st Rosini), Scartoni, Kondaj, Tatti (35’ st Cret), Lo Sicco, D’Este (8’ st Bramante). All. Masi.

Rete: 26’ Tatti,