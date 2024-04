Serie D: sulla carta appare una partita facile per i ragazzi di beretti. Lentigione ospita il Borgo: i parmigiani non hanno mai vinto fuori casa

E’ un turno favorevole alle formazioni di alta classifica, il 30° che si gioca oggi alle 15. A Sorbolo Mezzani si affrontano Lentigione (terzo con 52 punti) e Borgo San Donnino, terzultimo a 23. Finisse oggi il campionato, il Lentigione andrebbe ai play-off, i fidentini direttamente in Eccellenza senza play-out per la gran differenza di punti (12) che li divide dalla Sammaurese. Poi per i ragazzi di Paolo Beretti ci sarà la trasferta di Imola, in casa col Prato, a Lodi col Fanfulla e in casa con la Pistoiese. Il Lentigione è in serie positiva da 7 turni, ha la seconda difesa del torneo dietro al Ravenna, in attacco punta su diversi giocatori e in particolare sul bomber Alberto Formato (11 gol). Oggi manca Pari, sulla carta una passeggiata, di fatto una gara da affrontare con la massima determinazione perché il Lenz ha dimostrato di soffrire le squadre che si chiudono molto. Il Borgo San Donnino ha cambiato tre allenatori ed ora c’è Gianluca Baratta. Ha tre infortunati, Abelli, Djuric e Som e Komi squalificato (3 turni). Il Borgo San Donnino ha la peggior difesa, non ha mai vinto fuori e i suoi 5 pareggi esterni gli valgono la peggior classifica lontano da casa di tutto il girone. Il suo bomber è il montecchiese Andrea Ferretti, 6 gol, un passato anche a Cardiff. All’andata vinse il Lentigione con il rigore contestato a Nanni per doppio tocco. Il video del gol divenne virale e divise la categoria, ma il ricorso del Borgo fu respinto. La gara sarà diretta da Flavio Barbetti di Arezzo, ma un po’ di gloria c’è anche per un reggiano: Giovanni Giannì arbitra Sant’Angelo-Prato e deve essere ben considerato, visto che è alla sua 19ª gara stagionale tra Serie D, Allievi nazionali, under 18, oltre a B, C e Primavera del calcio femminile.

Claudio Lavaggi