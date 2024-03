Serie "D». Tau corsaro nel derby. Amaranto da play-off

Poggibonsi

1

Tau Altopascio

3

POGGIBONSI (3-5-2): Pacini; Martucci, Borri, Coriano (57’ Di Paola); Cecconi, Gistri (78’ Bigica), Mazzolli (73’ Motti), Barbera, Rocchetti (57’ Bigozzi); Vitiello, Bellini. (A disp.: Di Bonito, Cecchi, Marcucci, Camilli, Purro). All.: Calderini.

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Di Biagio; Zini (76’ Bruno), Alessi, Biagioni, Antoni; Meucci, Bernardini, Lombardi (92’ Odianose); Manetti (70’ Perillo); Capparella (87’ Jokovic), Malva (89’ Quilici). (A disp.: Di Cicco, Piccini, Bartelloni, Vellutini). All.: Venturi.

Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore.

Reti: 52’ Lombardi, 54’ Zini, 61’ Bellini, 64’ Meucci.

POGGIBONSI - Il Tau costruisce nel finale di primo tempo (due occasioni da rete in azioni quasi consecutive) i presupposti per un successo che, poi, matura in concreto nelle fasi iniziali della ripresa. Un tris per proseguire il cammino play-off.

Il Poggibonsi ha le sue occasioni per ottenere il vantaggio in un primo tempo all’insegna dell’equilibrio, fino a subire, però, in avvio ripresa, un uno-due fatale con reti ravvicinate in virtù delle firme di Lombardi e Zini. L’immancabile Bellini, reduce dalla tripletta di Orvieto, fornisce un segnale di riscatto ai "Leoni"; ma non c’è neanche il tempo per il Poggibonsi di offrire una ulteriore prova del proprio desiderio di rimonta. Perché gli ospiti siglano a ruota il tris con Meucci, archiviando la pratica.

Va da sé, nel consuntivo dell’incontro di ieri pomeriggio, il positivo impatto sulla gara ad opera del Poggibonsi, vicino all’1-0 con Rocchetti, Cecconi e Bellini. È, però, il 52’, quando Lombardi trova da pochi passi la deviazione vincente, mentre, al 54’, provvede Zini al raddoppio. Bellini, al 61’, si inserisce abilmente e accorcia le distanze per i padroni di casa. Ma al 64’ ecco che il Tau approfitta della situazione e arrotonda.

Un’ulteriore mazzata sulle speranze di recupero del Poggibonsi, colpito dal tocco decisivo di Meucci a un passo dalla linea bianca fra le proteste, per un presunto off-side, che sfociano nel cartellino giallo pesante a carico di Pacini.

Paolo Bartalini