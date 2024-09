Serie D. Titani, campagna abbonamenti e ingaggio del riminese Rinaldini

Il San Marino chiama a raccolta i tifosi e ingaggia un nuovo portiere. Il primo impegno ufficiale della stagione si avvicina e la rosa a disposizione di mister Cascione è quasi al completo. Ieri il club biancazzurro ha annunciato l’ingaggio del portiere riminese Ruben Rinaldini. Classe 2004, cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella (32 presenze con la formazione Primavera dei liguri), in serie D il portiere romagnolo ha collezionato 26 presenze con le maglie di Matese e Carpi. Ora per lui una nuova avventura sul Titano, a due passi da casa. Rinaldini si è già messo a disposizione di mister Cascione per gli allenamenti che portano alla gara in programma sabato ad Acquaviva (calcio d’inizio alle 16) contro il Castelfidardo, secondo turno di Coppa Italia. Prima uscita ufficiale per il San Marino che nel turno d’esordio è rimasto a guardare attendendo la vicente tra Castelfidardo e United Riccione. Intanto, i biancazzurri del presidente Montanari hanno dato il via alla campagna abbonamenti. Nel frattempo l’impianto di Acquaviva, ’casa’ della squadra del Titano, è stato dotato di una nuova tribuna scoperta dedicata ai tifosi ospiti (149 posti). Un requisito necessario per essere in regola con quanto richiesto dagli standard della lega. Poi le tessere stagionali. Per tutti i tifosi che vorranno non perdersi nemmeno una gara casalinga dei biancazzurri del prossimo campionato di serie D il prezzo è di 150 euro per l’abbonamento uomo, abbonamento donna 100 euro, mentre per gli Under 16 sarà gratuito. Il modulo per farne richiesta è disponibile sul sito internet del club. In alternativa si può fare richiesta via mail all’indirizzo [email protected] e ritirarlo alla biglietteria di Acquaviva in occasione della partita di Coppa Italia di sabato. Il pagamento potrà essere effettuato solo tramite bonifico bancario intestato a Asd San Marino Calcio spa: Iban SM79P03287 09801000010315496, causale: abbonamento stagione 2024-25. Il modulo compilato e sottoscritto con la copia del bonifico effettuato dovranno essere quindi inviati alla mail [email protected]. La consegna delle tessere personalizzate avverrà nelle modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni entro la prima partita casalinga di campionato prevista per il 15 di settembre.