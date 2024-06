Serie D. Titani, Cascione nuovo mister. Ritiro a Monte Grimano Terme

Emmanuel Cascione è il nuovo allenatore del San Marino. Mancavano solo i dettagli all’accordo con l’ex centrocampista del Rimini. Dettagli limati nella mattinata di ieri, prima dell’annuncio. Quindi, dopo il dietrofront di Antonioli con l’avventura del nuovo allenatore del Ravenna durata appena 24 ore sulla panchina dei biancazzurri, il direttore sportivo Bollini ha subito voltato pagina. Catanzarese di nascita, classe ’83, Cascione ha collezionato, da calciatore, oltre 400 presenze tra serie A, B e C in squadre come Pistoiese, Cesena, Reggina, Rimini, Pescara dove, sotto la guida di Zeman, conquistò la promozione in serie A. Da allenatore il suo percorso nasce proprio con il Cattolica San Marino, quindi Napoli Primavera, Sassuolo under 18, Pistoiese e Pescara dove ha chiuso al sesto posto lo scorso campionato di serie C. "Il tecnico ha abbracciato con entusiasmo il progetto del presidente Montanari – fanno sapere dal club – accettando di scendere di categoria, perché fiducioso di poter contribuire alla costruzione di un gruppo forte e in grado di regalare grandi soddisfazioni alla società ed ai propri tifosi". "Sono molto contento della scelta – dice il presidente Montanari – Cascione è un giovane allenatore che ha già maturato esperienze in piazze importanti. Un tecnico da tempo sul nostro radar ma, per ovvi motivi di categoria, quasi impensabile da prendere sino a pochi giorni fa. Poi una serie di accadimenti ha dato una svolta improvvisa, dapprima apparentemente sfortunata ma poi rivelatasi molto, molto più positiva di quanto si potesse sperare. Ci stiamo strutturando per realizzare un progetto che, a breve-medio termine, punta alla conquista della Lega Pro".

E, scelto l’allenatore, i biancazzurri hanno anche fissato le date di inizio della prossima stagione. La partenza per il ritiro è fissata per il 25 luglio. Destinazione Monte Grimano Terme dove i biancazzurri resteranno fino al 10 agosto. Nel frattempo, nei terreni di Pietracuta, si procede speditamente con l’allestimento dell’E’ Mount Center, la casa del San Marino. "Dopo l’intensa fase progettuale e burocratica si passa ora ai lavori veri e propri. Dal cancello di ingresso alla recinzione dell’intera area, dalla messa in opera dei due campi esistenti. Oggi saranno svolti i sopralluoghi necessari dalle ditte appaltatrici dei lavori.