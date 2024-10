Serie D. Titani impegnati in Nazionale, rinviata la gara con il Lentigione

Avrà qualche giorno in più per godersi la seconda vittoria consecutiva il San Marino, reduce dalla vittoria di domenica scorsa sul campo del Cittadella Vis Modena. Infatti, domenica i biancazzurri non saranno in campo. Il club del Titano ha chiesto e ottenuto dalla Lega il rinvio del match in programma ad Acquaviva contro il Lentigino. Il San Marino, infatti, avrà alcuni giocatori impegnati con la Nazionale del Titano che giovedì sarà nuovamente in campo Nations League nel match contro Gibilterra. L’attesa gara contro il Lentigione dell’ex allenatore dei titani Stefano Cassani, quindi, non si giocherà domenica, ma è stata già riprogrammata per mercoledì della prossima settimana (il 16 ottobre). Dicevamo, i biancazzurri avranno così tutto il tempo per godersi l’ultimo successo in Emilia, ma soprattutto per continuare a lavorare sul campo. Per poi, nel giro di quattro giorni, affrontare Lentigione, appunto, e Progresso, al quale il San Marino andrà a fare visita la domenica successiva. Un piccolo tour de force per testare la condizione dei biancazzurri che, dopo una partenza davvero a rilento tra coppa e campionato, ora sembrano aver iniziato a carburare. Tanto da aver scalato nel giro di sette giorni diverse posizioni in classifica. Issandosi soprattutto lontano dalla zona calda della graduatori.

Dove, suo malgrado, continua a stazionare lo United Riccione. Al quale non sono bastati tre gol, in rimonta, per avere la meglio domenica scorsa sul Corticella e mettersi alle spalle il digiuno di vittorie delle ultime settimane. Un pareggio amaro per i biancazzurri della Perla Verde in Emilia, nonostante il gol al debutto del centravanti ultimo arrivato alla corte di mister Beoni, il 32enne ex Carpi, Mbakogu. Ma lo United dovrà in fretta mettere in un angolo la delusione. Da oggi la truppa di mister Beoni inizierà a pensare esclusivamente al Progresso che domenica busserà alla porta del ’Calbi’. Un’altra gara casalinga da non sbagliare per la squadra della riviera che, per il momento, davanti ai tifosi di casa, non è solo a digiuno di vittorie, ma anche di punti (due gare giocate e due sconfitte rimediate contro Forlì e Cittadella Vis Modena). Non resta che continuare a lavorare sul campo.