Serie D. Titani, in casa del Progresso è un faccia a faccia per la salvezza

Dopo aver lasciato tutto in casa del Ravenna, oggi (calcio d’inizio alle 14.30), nel recupero della settima giornata rinviata dieci giorni fa a causa del maltempo, il San Marino proverà a rifarsi sul campo del Progresso. Missione non impossibile per i titani che mister Cascione osserverà da lontano. Infatti, il tecnico dei biancazzurri è stato fermato per ben quattro turni dal giudice sportivo, dopo l’espulsione nel derby con il Ravenna. "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo della terna arbitrale", la motivazione del giudice. Il San Marino che si presenta oggi a Castel Maggiore sin qui ha messo insieme sette punti, solo tre in più rispetto ai bolognesi che occupano il penultimo posto in classifica. Si tratta, quindi, di un vero e proprio faccia a faccia per la salvezza che la formazione della Repubblica non può permettersi di fallire. I novanta minuti tra Progresso e San Marino saranno diretti dal fischietto della sezione di Casarano Marco Colazzo che sarà assistito da Mattia Ardesi di Brescia e Marcello Filipponi della sezione di Monza.

Girone D. Girone D (recupero 7ª giornata). Ore 14.30: Cittadella Vis Modena-Forlì, Corticella-Zenith Prato, Lentigione-Imolese, Progresso-San Marino, Sammaurese-Tau Altopascio, Tuttocuoio-Sasso Marconi. Ore 17: Fiorenzuola-United Riccione. Ore 18: Ravenna-Piacenza. Già disputata Prato-Pistoiese 0-0.

Classifica: Tau Altopascio 22; Forlì, Pistoiese, Sasso Marconi 15; Lentigione 14; Piacenza, Cittadella Vis Modena, Ravenna 13; Imolese 11; Tuttocuoio, Prato 10; Zenith Prato, Fiorenzuola 8; San Marino, Corticella 7; United Riccione 6; Progresso 4; Sammaurese 3.