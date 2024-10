Serie "D» - Turno infrasettimanale. Ghiviborgo travolge il Seravezza nel derby

Seravezza

0

ghiviborgo

3

SERAVEZZA (5-3-2): Lagomarsini; Salerno (1’ st Coly), Paolieri (22’ st Sessa), Sanzone (37’ st Casani), Bedini, Bartolini; Greco, Menghi (19’ st Bellini), Lepri (10’ st Accorsini); Benedetti, Stabile. All. Lucio Brando.

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Gambassi; Conti, Lopez Petruzzi, Russo; Simonetta, Barbera (34’ st Fischer); Giannini (43’ st Nardo), Nottoli, Noccioli (16’ st Signorini), Vari (25’ st Lika); Gori (22’ st Bifini). All. Tommaso Bellazzini.

Arbitro: Benestante di Aprilia.

Reti: 27’ pt Barbera, 40’ Noccioli; 4’ st Nottoli.

Note: espulsi (rosso diretto) Coly (S) all’8’ st e Stabile (S) al 33’ st; ammoniti Greco, Bartolini e Accorsini (S), Barbera, Lopez Petruzzi, Russo e Signorini (G); angoli 2-1; recupero 2’ pt e 5’ st.

SERAVEZZA – Troppo brutto per essere vero questo Seravezza e troppo bello questo GhiviBorgo. Il confine fra demeriti dei padroni di casa e meriti degli ospiti non è semplice da demarcare. Ben marcato invece è stato il risultato finale. Il Seravezza continua a palesare un’eccessiva fragilità difensiva e incassa nuovamente 3 gol finendo anche in 9 contro 11. Il Ghivi si rialza subito dopo la sconfitta di sabato col Poggibonsi e mostra un gioco a tratti devastante con tantissima corsa e capacità di liberare uomini fra le linee nemiche leggendo benissimo un match che Bellazzini tatticamente ha preparato in modo impeccabile, travolgendo a questo giro Brando su tutta la linea.

Il gol sblocca-partita lo fa al 27’ Barbera da incursore "box to box" insaccando di piatto nell’area piccola sull’invito a nozze di Gori. Al 29’ Lagomarsini chiude la porta in faccia a Gori (su assist di Noccioli). Sempre Noccioli (uno dei vari ex di questa sfida) apparecchia di nuovo al 40’ stavolta per Vari che infila il raddoppio. E nel recupero Lagomarsini vola a respingere in angolo la conclusione di Russo. Ad inizio ripresa cala il tris facile capitan Nottoli approfittando di un malinteso fra Bedini e Lagomarsini. Poi l’appena entrato Coly si fa subito cacciare (strattonata su Gori da ultimo uomo seppur a 40 metri dalla porta) e infine beccherà il rosso diretto anche Stabile.

Simone Ferro