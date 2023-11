Serie "D» - Turno infrasettimanale. Il Ghiviborgo è al completo. Trasferta difficile a Montevarchi

Nemmeno il tempo per metabolizzare la rimonta vincente del derby contro il Real Forte Querceta, che il Ghiviborgo affronta una trasferta difficile e piena d’insidie, allo stadio "Brilli-Peri", contro i padroni di casa dell’Aquila Montevarchi, formazione temibile e blasonata, ma che non se la passa troppo bene, dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa, maturata sul campo dello Sporting Trestina.

I colchoneros si troveranno, dunque, ad affrontare un avversario in cerca di riscatto e, per questo, ancora più pericoloso ed in un ambiente del tutto particolare, contro cui sarà necessaria un’altra grande prestazione per tornare a casa con il risultato positivo.

I ragazzi di Lelli hanno lavorato in questi giorni soprattutto per recuperare energie fisiche e mentali, per farsi trovare pronti all’appuntamento, anche se la condizione generale vista domenica scorsa induce all’ottimismo. Tutti o quasi a disposizione, salvo qualche affaticamento muscolare da valutare al momento, con la necessità di approcciare bene la sfida alla squadra valdarnese, fra l’altro compatta e bene strutturata. In un campionato di serie "D" che non concede pause, ci sarà, poi, il ritorno fra le mura amiche, domemica prossima, contro il San Donato Tavarnelle, con la necessità, dunque, di dosare bene le forze e di far ruotare alcuni effettivi, cosa che allenatore e staff tecnico fanno già in maniera costante, avendo a disposizione un gruppo valido e bene assortito.

Per la trasferta di Montevarchi questo potrebbe essere il probabile schieramento, con tutte le incognite del caso (4-3-3): Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva con: Turini (2005) a destra, Pietro Carcani a sinistra, Sanzone e Vecchi coppia centrale; a centrocampo: Signorini (2004), Campani (2003) e Carli (o Nottoli); tridente offensivo composto da: Lepri (o Giannini) e Orlandi (o Petronelli 2003) sugli esterni, Tommaso Carcani centravanti. Calcio d’inizio alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci