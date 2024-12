Serie D. Tuttocuoio, 2024 da ricordare sul piano sportivo. Coia: "Il nostro obiettivo resta la salvezza»

Sul piano sportivo il 2024 è stato un anno indimenticabile per il Tuttocuoio. A maggio il club di Ponte a Egola ha ottenuto la promozione in Serie D, tornando i quella categoria lasciata nell’anno nero del Covid, mentre due domeniche fa ha chiuso la prima parte del campionato con un’inattesa 7a posizione, a quota 27 punti, a -4 della zona play off e ben +9 su quella play out. Nelle 17 partite del girone di ritorno alla squadra di Firicano basterà conquistare la metà dei punti fin qui raccolti per raggiungere l’obiettivo della vigilia – e che nonostante l’ottima posizione attuale resta l’unico – ossia la salvezza, per assicurarsi l’ammissione al prossimo campionato senza ricorrere agli extra. Paola Coia, presidente del sodalizio neroverde, è giustamente compiaciuta dei risultati fin qui ottenuti: "Calcisticamente è stato un anno positivo. Penso di aver costruito una bella squadra, pur con tute le problematiche che ci sono state tra partenze e infortuni, come quelli che in questo momento stanno interessando giocatori come Massaro, Lorenzini, Acosty e Del Rosso. Alla fine si è creato un bel gruppo, e nella disgrazia che ci è capitata (la presidente ha da poco perso la figlia 30enne Carlotta, sorella del capitano Fino, vinta da un male incurabile, ndr) i ragazzi hanno tirato fuori qualità umane che ci hanno unito ancora di più. E’ stata la cosa che ha fatto la differenza. E per questo voglio ancora ringraziare tutti i giocatori e lo staff, a cominciare dall’allenatore Firicano che si è confermato un professionista serio, un allenatore pratico che lavora benissimo sul reparto difensivo". Nonostante il bel girone di andata, la presidente resta con i piedi per terra: "Nel nostro girone ci sono organici, come ad esempio quelli del Forlì o del Ravenna, che non hanno niente a che vedere con il nostro, quindi l’obiettivo per noi resta la salvezza". Oggi intanto il Tuttocuoio aspetta in amichevole il Grosseto al Leporaia (inizio alle 16), mentre il campionato riprenderà il 5 gennaio con la sfida casalinga al Lentigione.

s.l.