Serie D. Tuttocuoio, c’è il Lentigione

Cominciare il 2025 da dove è finito il 2024. Cioè da una vittoria casalinga. E’ questo il traguardo che si è dato il Tuttocuoio, in campo oggi, come il resto della Serie D, per la prima giornata del girone di ritorno. Il 22 dicembre i neroverdi piegarono il Cittadella Vis Modena, stavolta hanno l’obiettivo di fare altrettanto contro il Lentigione, ospite al Leporaia. La squadra dell’omonima città in provincia di Reggio Emilia invece non ha chiuso bene il precedente anno solare. Dopo aver messo in fila ben 7 vittorie, nelle ultime due gare ha lasciato il passo in casa al quotato Ravenna perdendo 2-1, ma, soprattutto, è poi incappata in un pesante 3-0 sul terreno della Sammaurese ultima in classifica (ma comunque rinforzatasi), che in precedenza aveva vinto solo una delle 16 partite giocate. Nonostante questa flessione, in classifica il Lentigione sopravanza la squadra di Firicano dall’alto del suo quarto posto, a -7 dalla vetta, con 32 punti, cinque lunghezze e tre posizioni in più del Tuttocuoio che invece è settimo con 27 punti.

Non sarà facile quindi ripetersi per gli uomini della presidente Paola Coia, anche perché lontano dal proprio impianto di gioco gli emiliani hanno perso una volta sola (due in casa), quella appunto del turno precedente a quello odierno con la Sammaurese, conquistando per il resto 4 vittorie (a San Marino, Altopascio, Modena sponda Vis, e Castel Maggiore, sponda Progresso) e 3 pareggi (a Prato, Piacenza e Forlì). All’andata, nella gara che ha segnato il ritorno dei pontaegolesi in Serie D, finì 1-0 per il Lentigione, con una rete segnata dopo appena 3’ di gioco da Nappo. Una sconfitta che non ha impedito al Tuttocuoio di disputare un eccellente girone di andata, ma che capitan Fino e compagni vogliono provare a riscattare.

s.l.