Serie D, TUTTOCUOIO. La Firicano’s band ko con orgoglio

Nonostante un secondo tempo lodevole per intensità e voglia, il Tuttocuoio non è riuscito ad evitare la sconfitta domenica contro il Forlì. La squadra di Firicano, alla prima sconfitta casalinga, aveva di fronte la terza forza del girone, diventata adesso la seconda. La classifica resta ancora confortante, con i 17 punti dopo 13 giornate che valgono l’ottava posizione insieme alla Vis Modena, ma il cuscino di sicurezza sulla sestultima posizione si è assottigliato a tre lunghezze, con in mezzo tre squadre. Una di queste, tra l’altro, è il Corticella (che è un punto più sotto), proprio la squadra alla quale i neroverdi andranno a far visita domenica in una sfida nella quale il Tuttocuoio può provare a tornare al successo. Con tre sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate l’effetto-sorpresa per il club della presidente Paola Coia si è un po’ affievolito, e quindi servirebbe tornare a dare un’accelerata per riprendere il cammino verso quel traguardo che si chiama salvezza diretta. Di certo le le 11 reti incassate in queste ultime quattro gare sono una statistica da migliorare. E quando una squadra i gol non li prende, di sicuro non perde…

