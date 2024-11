Serie D, Tuttocuoio. La voglia di riscatto neroverde stavolta si ferma sul "legno»

La voglia di riscatto del Tuttocuoio ha sbattuto sui legni della porta avversaria. Più che la forza del San Marino, domenica a bloccare sul primo 0-0 di campionato (11 giornate) la squadra di Aldo Firicano sono stati una volta la traversa, che nel primo tempo ha detto no al colpo di testa di Bardini, e una volta il palo, che nella ripresa ha fermato il tiro di Salto. I neroverdi arrivavano dal 5-0 rimediato a Imola mercoledì, e, posizione di classifica e stato di forma alla mano, l’undici sammarinese, penultimo e sempre sconfitto nelle ultime 5 giornate, pareva l’avversario ideale per rimettere subito il pedale sull’acceleratore. Invece i pontaegolesi sono stati costretti ad avanzare col freno a mano tirato, dovendosi accontentare del secondo pareggio casalingo dopo le 3 vittorie in apertura di stagione.

Un salto triplo avrebbe consentito alla neopromossa formazione della presidente Paola Coia di agganciare Imolese, Pistoiese e Sasso Marconi (tutte avversarie già incontrate) in quinta posizione, l’ultima utile per i play off. Niente da fare, con il Tuttocuoio che passerà la settimana all’ottavo posto, che comunque rappresenta sempre un grandissimo risultato per una squadra che si è appena affacciata alla Serie D, ma che in questa prima parte di torneo ha dimostrato di saperci stare. Peraltro i pontaegolesi hanno già incontrato cinque delle prime sette formazioni che stanno davanti, e domenica prossima hanno di nuovo la possibilità di provare a tornare al successo sul terreno dello Zenith Prato, penultimo in classifica (con San Marino e Riccione). E magari stavolta non ci saranno di nuovo i legni della porta avversaria a bloccar loro il desiderio di successo.

s.l.