Serie D. Tuttocuoio, pesante batosta. Cinque gol dall’ultima in classifica

SAMMAURESE

5

TUTTOCUOIO

0

SAMMAURESE: Pozzer, Masini, Beconcini (27’ st Nisi), Morri, Manuzzi, Scanagatta, Forte (27’ st Bolognesi), Maltoni, Merlonghi (39’ st Gallo), Bonandi (21’ st Mavanga), Papa (39’ st Moncastelli). A disp.: Ravaioli, Deshkaj, Misuraca, Casadio. All.: Protti.

TUTTOCUOIO: Dainelli, Bardini, Boiga, Chiti, Del Rosso (24’ st Centonze), Fino (32’ st Fiscella), Lorenzini, Moretti, Renda (1’ st Haka), Russo, Severi. A disp.: Sinagra, Casari Bertona, Sansaro. All.: Firicano.

Arbitro: Radovanovic di Maniago.

Reti: 14’ e 44’pt Merlonghi; 20’ st Morri, 43’ rig.e 45’ st Gallo.

Pesante sconfitta esterna del Tuttocuoio, battuto 5-0 dalla Sammaurese (che era ultima in classifica) mettendo fine a un filotto di 7 risultati utili. E’ vero che anche stavolta Firicano ha dovuto fare i conti con le tantissime assenze (gli squalificati Carcani, Veron e Benericetti e gli infortunati Sansaro, Massaro, Acosty e Di Natale) ma un rovescio così largo (era già accaduto a Imola subire una "manita") era difficilmente ipotizzabile alla vigilia vista la posizione di classifica dei padroni di casa. Che hanno interpretato meglio il match, tant’è che il primo tempo è stato di chiara marca locale e il vantaggio è arrivato ben presto, con Merlonghi che ha finalizzato una ribattuta di Daineli sulla sua stessa conclusione. Il bomber della Sammaurese si è distinto anche per un altro paio di occasioni prima di trovare il pareggio a sessanta secondi dal tè, presentandosi a tu per tu con Dainelli e trafiggendolo.

Nel monologo dei locali, l’unico break di colore neroverde è stato un tiro angolato di Chiti deviato da Pozzer (35’). Nella ripresa il Tuttocuoio ha provato a rientrare in partita con un colpo di testa di Boiga (14’) di poco alto, e, soprattutto, con una doppia conclusione Boiga-Fino sventata dal difensore Beconcini sulla linea di porta (24’), ma appena 1’ dopo l’inzuccata vincente di Morri ha sepolto le speranze dei pontaegolesi. Che nel finale hanno concesso un rigore (tocco di mano di Moretti) e una disattenzione difensiva per la doppietta del neo entrato Gallo. Risultati 21a giornata girone D: Cittadella Vis Modena-Riccione 6-0, Corticella-Forlì 0-3, Fiorenzuola-San Marino 1-1, Lentigione-Piacenza 1-1, Prato-Sasso Marconi 0-0, Ravenna-Pistoiese 1-0, Sammaurese-Tuttocuoio 5-0, Progresso-Imolese 0-0, Tau Calcio-Zenith Prato 1-0. Classifica: Forlì, Tau Calcio e Ravenna 48 punti, Pistoiese e Lentigione 40, Imolese 32, Tuttocuoio 30, Prato 26, Cittadella Vis Modena, Sasso Marconi e Piacenza 25, Zenith Prato e San Marino 22, Progresso e Corticella 21, Riccione 18, Sammaurese 15, Fiorenzuola 13.

s.l.