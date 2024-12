Serie D. Tuttocuoio, un passo verso la zona playoff. Il buon ruolino di marcia della matricola

Con la vittoria di domenica a Fiorenzuola, il Tuttocuoio si è avvicinato più alla zona play off che a quella play out. La squadra di Firicano, che occupa la settima posizione in classifica con 24 punti, è infatti a -5 dalla quinta posizione, di proprietà dell’Imolese, e a +7 dalla sestultima, dove sta il Piacenza. Un risultato che a una giornata dal termine del girone di andata, che i neopromossi neroverdi concluderanno ospitando domenica 22 dicembre il Cittadella Vis Modena, è semplicemente ottimo.

La squadra costruita, e poi risistemata cammin facendo con uscite e nuovi ingressi, dalla presidente Paola Coia, ha dimostrato in queste prime 16 partite di essersi ben integrata nella nuova categoria. Ma il dato più confortante è che la compagine di Ponte a Egola ha saputo tenere lo stesso rendimento sia al Leporaia che lontano dalle mura amiche, dove però ha giocato due gare di più (9 contro 7), conquistando 12 punti. Un bottino che in esterna è arrivato grazie a 4 vittorie, nell’ordine a Prato, Riccione, Corticella (Bologna) e, appunto Fiorenzuola, mentre le sconfitte sono state 5 e senza pareggi. In casa invece i successi sono stati "solo" 3, tutti nei primi tre impegni, l’ultimo dei quali, l’1-0 al Sasso Marconi, che risale al 30 ottobre. Poi sono arrivati tre pareggi, inframmezzati dall’unica sconfitta interna, quella per 1-3 contro il Forlì, capolista del girone insieme al Tau Calcio, che il Tuttocuoio ha invece fermato sull’1-1. Se domenica gli uomini di Firicano riusciranno a battere il Cittadella Vis Modena, altra neopromossa, chiuderanno l’andata e il 2024 a quota 27 punti, un bottino che se replicato nel girone di ritorno, proietterebbe i neroverdi a quota 54. Una soglia molto molto interessante…

s.l.