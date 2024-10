Serie D. United in campo di sabato: anticipata la gara col Fiorenzuola

Domani il San Marino, sabato lo United Riccione. Settimana densa di impegni per le ’nostre’ di serie D. Ad Acquaviva i biancazzurri della Repubblica domani pomeriggio recupereranno i novanta minuti contro il Lentigione dell’ex Cassani. Il match della sesta giornata, quella andata in scena domenica scorsa, infatti, era stato rinviato di qualche giorno per gli impegni con la Nazionale di San Marino di diversi giocatori di mister Cascione. Sesta giornata che fa già parte del passato in casa United Riccione, nonostante i rimpianti. I biancazzurri domenica sono stati costretti a rinviare nuovamente l’appuntamento con la vittoria. Il Progresso al ’Calbi’, infatti, è riuscito a prendersi un punto a tempo scaduto. Dal dischetto. Ma non c’è nemmeno il tempo di pensarci su troppo. Infatti, il prossimo fine settimana la squadra di mister Beoni sarà in campo con un giorno d’anticipo rispetto al solito. La gara della settimana giornata al Velodromo Pavesi contro il Fiorenzuola i biancazzurri la giocheranno sabato, sempre con calcio d’inizio alle 15. Una partita decisamente importante considerando che sin qui riccionesi e piacentini hanno messo insieme lo stesso numero di punti (cinque) e una partenza non esattamente con il piede sull’acceleratore. Lo United in questo primo spezzone di campionato si è tolto il gusto della vittoria soltanto al debutto, battendo lo Zenith Prato. Poi tre sconfitte e due pareggi, arrivati nelle ultime due gare contro Corticella e Progresso. Stessi numeri per il Fiorenzuola che sin qui è stato capace di mandare al tappeto soltanto il Sasso Marconi.

Ma anche di fermare Pistoiese e Imolese per poi concedere tutto a Piacenza, Victor San Marino, e domenica scorsa al Forlì. In quella giornata, la settimana, sarà in campo regolarmente di domenica il San Marino che, dopo aver affrontato il Lentigione si metterà a studiare subito proprio quel Progresso che ha appena messo i bastoni tra le ruote ai ’cugini’ dello United Riccione. Le gare del prossimo turno: Cittadella Vis Modena-Forlì, Corticella-Zenith Prato, Fiorenzuola-United Riccione, Lentigione-Imolese, Prato- Pistoiese, Progresso-San Marino calcio, Ravenna-Piacenza, Sammaurese-Tau Altopascio, Tuttocuoio-Sasso Marconi.